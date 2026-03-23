Estados Unidos emite una alerta de seguridad mundial

Riesgos para ciudadanos y objetivos estadounidenses

La advertencia también menciona posibles complicaciones en los traslados internacionales. “Los cierres periódicos del espacio aéreo pueden provocar interrupciones en los viajes. Las instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluso fuera de Oriente Medio, han sido objeto de ataques”, agrega el texto.

En ese sentido, el organismo remarcó que grupos alineados con Irán podrían ampliar sus objetivos: “Los grupos que apoyan a Irán pueden atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o lugares asociados con Estados Unidos y/o con ciudadanos estadounidenses en todo el mundo”.

Tensión creciente y amenazas

La alerta se da en un contexto de creciente tensión internacional. Según consignó el medio New York Post, el portavoz militar iraní, Abolfazl Shekarchi, lanzó días atrás una dura advertencia.

El viernes, el militar aseguró que podrían registrarse ataques en destinos turísticos frecuentados por occidentales, en medio de la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán.__IP__

Frente a este escenario, las autoridades estadounidenses reiteraron la importancia de mantenerse informados, seguir las indicaciones de los consulados y evaluar los riesgos antes de viajar o desplazarse en el exterior.