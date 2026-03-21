Más accesible y ordenada: así quedó la nueva Difunta Correa tras las obras
El predio de la Difunta Correa sumó infraestructura clave para mejorar la experiencia de peregrinos y visitantes, en el marco de un ambicioso plan que busca ordenar y modernizar uno de los sitios más emblemáticos.
La Difunta Correa, uno de los espacios más representativos de la fe popular en San Juan, comenzó a transitar una nueva etapa. El gobernador Marcelo Orrego encabezó la inauguración de la primera fase de un plan integral que apunta a transformar el predio de Vallecito en un lugar más accesible, ordenado y preparado para recibir a miles de visitantes durante todo el año.
La intervención marca un cambio profundo en un sitio que, durante décadas, creció de manera espontánea. Ahora, el objetivo es consolidar ese desarrollo con infraestructura que acompañe el valor simbólico del lugar sin alterar su esencia.
Durante el acto, el mandatario destacó la importancia cultural e histórica del predio, que cada año recibe a cerca de un millón y medio de personas, convirtiéndose en uno de los principales puntos de peregrinación del país.
En esta primera etapa, los trabajos se enfocaron en mejorar la experiencia de quienes visitan el lugar. Se incorporaron nuevas áreas recreativas y se optimizaron sectores clave para brindar mayor comodidad.
Entre las principales intervenciones se destacan:
La instalación de 22 mesas nuevas de hormigón armado
La restauración de 108 parrilleros existentes
La incorporación de 30 nuevos parrilleros y 4 fogones
La colocación de 11 receptáculos de residuos
La ejecución de más de 2.000 m² de nuevas circulaciones y pisos accesibles
Estas mejoras buscan eliminar barreras físicas y facilitar el desplazamiento, especialmente para personas con movilidad reducida.
Además, se habilitó el Nodo Nº5, que incluye un puente peatonal, senderos y espacios verdes que integran el paisaje natural con las áreas de uso intensivo.
Un plan a gran escala
La obra inaugurada es solo una parte de un proyecto mucho más amplio. El Master Plan contempla 20 frentes de trabajo simultáneos, con el objetivo de modernizar por completo el predio.
Entre las próximas intervenciones se encuentran:
Nuevos sanitarios accesibles
Remodelación del sector gastronómico y comercial
Instalación de señalética y tótems informativos
Construcción de una unidad rural y un centro de salud
Ampliación de la Escuela Paraguay
Creación de un escenario para eventos masivos
El plan busca no solo mejorar la infraestructura, sino también fortalecer el turismo y preservar la identidad espiritual del lugar.
La transformación apunta a consolidar a la Difunta Correa como un espacio que combine tradición, orden y servicios, en sintonía con la magnitud de su convocatoria.