Más accesible y ordenada: así quedó la nueva Difunta Correa tras las obras

Obras pensadas para el peregrino

En esta primera etapa, los trabajos se enfocaron en mejorar la experiencia de quienes visitan el lugar. Se incorporaron nuevas áreas recreativas y se optimizaron sectores clave para brindar mayor comodidad.

Entre las principales intervenciones se destacan:

La instalación de 22 mesas nuevas de hormigón armado

de hormigón armado La restauración de 108 parrilleros existentes

La incorporación de 30 nuevos parrilleros y 4 fogones

La colocación de 11 receptáculos de residuos

La ejecución de más de 2.000 m² de nuevas circulaciones y pisos accesibles

Estas mejoras buscan eliminar barreras físicas y facilitar el desplazamiento, especialmente para personas con movilidad reducida.

Además, se habilitó el Nodo Nº5, que incluye un puente peatonal, senderos y espacios verdes que integran el paisaje natural con las áreas de uso intensivo.

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Un plan a gran escala

La obra inaugurada es solo una parte de un proyecto mucho más amplio. El Master Plan contempla 20 frentes de trabajo simultáneos, con el objetivo de modernizar por completo el predio.

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Entre las próximas intervenciones se encuentran:

Nuevos sanitarios accesibles

Remodelación del sector gastronómico y comercial

Instalación de señalética y tótems informativos

Construcción de una unidad rural y un centro de salud

Ampliación de la Escuela Paraguay

Creación de un escenario para eventos masivos

El plan busca no solo mejorar la infraestructura, sino también fortalecer el turismo y preservar la identidad espiritual del lugar.

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La transformación apunta a consolidar a la Difunta Correa como un espacio que combine tradición, orden y servicios, en sintonía con la magnitud de su convocatoria.