24 de marzo, Día de la Memoria: qué se conmemora, por qué es feriado y qué pasó en 1976

La dictadura también implementó una política de censura, persecución política y supresión de libertades, además de una serie de medidas económicas que beneficiaron a sectores específicos en detrimento de la mayoría de la población. El plan económico de la dictadura consolidó un modelo de endeudamiento y empobrecimiento que tuvo consecuencias durante décadas.

El fin de la dictadura llegó en 1983 con la recuperación de la democracia y la asunción de Raúl Alfonsín, quien impulsó el Juicio a las Juntas, un hecho histórico que marcó un precedente en la lucha por los derechos humanos.

Con el tiempo, los responsables de los crímenes de lesa humanidad fueron juzgados y condenados, incluyendo a Videla, que murió en prisión en 2013. También se abrieron investigaciones sobre la apropiación sistemática de niños nacidos en cautiverio, un crimen que afectó a cientos de familias.

< class="h2">El feriado por el Día de la Memoria

Desde 2002, el 24 de marzo es feriado nacional, establecido por la Ley N° 25.633, con el objetivo de promover la memoria histórica y el compromiso con la verdad y la justicia. A 49 años del golpe, las calles se llenan nuevamente de voces que exigen justicia y que recuerdan que la memoria no se negocia. La historia nos enseña que el olvido no es una opción.