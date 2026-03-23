Cada 24 de marzo, es conmemorado el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha que recuerda a las víctimas de la última dictadura cívico-militar que gobernó el país entre 1976 y 1983. Es un día de reflexión colectiva para garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse. La memoria es un ejercicio permanente y, cada año, miles de personas salen a las calles con consignas como "Nunca más", "Son 30.000" y "Juicio y castigo".
24 de marzo, Día de la Memoria: qué se conmemora, por qué es feriado y qué pasó en 1976
A 49 años del golpe, las calles se llenan nuevamente de voces que exigen justicia y que recuerdan que la memoria no se negocia. La historia nos enseña que el olvido no es una opción.