Continúa el trabajo de Bomberos en el Parque Industrial luego del voraz incendio

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Este lunes, en diálogo con Canal 8, Rodolfo Piola, propietario de la empresa, explicó que el foco se originó en la zona de descarga de residuos y detalló el intenso trabajo realizado para contener el avance del fuego. Además, deslizó la posibilidad de que el incendio haya sido intencional, al tiempo que descartó fallas eléctricas o cortocircuitos, ya que el sector no contaba con suministro de energía.

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Alarma en Chimbas: impresionante incendio en el Parque Industrial

Por su parte, el subjefe de Bomberos, Jorge Carvajal, señaló que aún no se ha podido determinar con precisión cómo se inició el siniestro. Indicó que más de 50 efectivos trabajaron en el lugar, en un operativo de gran magnitud que se vio seriamente afectado por las ráfagas de viento, las cuales durante la noche reavivaron las llamas en distintos puntos.

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El despliegue fue coordinado bajo las órdenes del comisario inspector, con la participación de un camión del Cuartel Central de Bomberos, el apoyo clave de Bomberos Voluntarios de Chimbas y dotaciones provenientes de otros departamentos. Las tareas de enfriamiento se extendieron durante varias horas y aún continúan, con el objetivo de evitar nuevas reactivaciones debido a los componentes químicos presentes.

A pesar de la magnitud del incendio, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni víctimas, y que los daños fueron exclusivamente materiales. Mientras tanto, se avanza en la evaluación de las pérdidas y en la investigación para determinar el origen del fuego, en un hecho que mantiene en alerta a toda la comunidad.