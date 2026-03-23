Continúa el trabajo de Bomberos en el Parque Industrial luego del voraz incendio
Aún hay algunos focos activos en la zona por lo que personal de Bomberos continúa trabajando.
Horas después del impactante incendio en el Parque Industrial de Chimbas, el panorama sigue siendo de intensa actividad en la zona afectada. Durante la madrugada de este lunes, se reactivaron nuevos focos, producto de las condiciones del lugar y la complejidad de los materiales involucrados.
El siniestro, que se inició en la tarde del domingo en el sector de depósitos de la firma Eco San Juan S.A., generó una rápida propagación de las llamas debido a la presencia de diversos productos químicos almacenados. Según el testimonio de un trabajador que intentó sofocar el fuego en un primer momento, la situación se volvió incontrolable en cuestión de minutos.
Este lunes, en diálogo con Canal 8, Rodolfo Piola, propietario de la empresa, explicó que el foco se originó en la zona de descarga de residuos y detalló el intenso trabajo realizado para contener el avance del fuego. Además, deslizó la posibilidad de que el incendio haya sido intencional, al tiempo que descartó fallas eléctricas o cortocircuitos, ya que el sector no contaba con suministro de energía.
Por su parte, el subjefe de Bomberos, Jorge Carvajal, señaló que aún no se ha podido determinar con precisión cómo se inició el siniestro. Indicó que más de 50 efectivos trabajaron en el lugar, en un operativo de gran magnitud que se vio seriamente afectado por las ráfagas de viento, las cuales durante la noche reavivaron las llamas en distintos puntos.
El despliegue fue coordinado bajo las órdenes del comisario inspector, con la participación de un camión del Cuartel Central de Bomberos, el apoyo clave de Bomberos Voluntarios de Chimbas y dotaciones provenientes de otros departamentos. Las tareas de enfriamiento se extendieron durante varias horas y aún continúan, con el objetivo de evitar nuevas reactivaciones debido a los componentes químicos presentes.
A pesar de la magnitud del incendio, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni víctimas, y que los daños fueron exclusivamente materiales. Mientras tanto, se avanza en la evaluación de las pérdidas y en la investigación para determinar el origen del fuego, en un hecho que mantiene en alerta a toda la comunidad.