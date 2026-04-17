Visita al Muro de los Lamentos, reuniones y distinciones: la agenda de Milei en Israel
La delegación presidencial partirá este sábado a las 11:30. Karina Milei, Pablo Quirno y Juan Bautista Mahiques completarán la delegación nacional.
El presidente Javier Milei partirá este sábado rumbo a Israel, en lo que configura su tercera visita a aquel país, justo en medio del alto el fuego acordado en el conflicto de Medio Oriente. De esta forma, el Gobierno difundió el cronograma de actividades previsto.
La delegación, compuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Juan Bautista Mahiques (Justicia), llegará a las 3:30 del domingo (hora argentina).
Una hora más tarde, ya a media mañana de Israel, el mandatario visitará el Muro de los Lamentos como primera actividad, una práctica que estila repetir ante cada viaje al destino. En paralelo y con agenda propia, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se reunirá con su par israelí Gideon Sa'ar.
A las 11:30 de Argentina, el mandatario protagonizará un encuentro con el Primer Ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu, que podría dar lugar al anuncio del vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al y a la firma de acuerdos conjuntos.
Luego, asistirá a la pregrabación de la ceremonia del 78º Día de la Independencia de Israel, lo que se conoce como el encendido de antorchas en Monte Herzl. Se trata de una invitación de Netanyahu, quien convocó además al republicano Donald Trump.
Asimismo, para el lunes, el líder libertario será condecorado con el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan en una ceremonia en la que está previsto que exponga.
Durante la jornada también se reunirá además con su par de Israel, Isaac Herzog, y poco más tarde, visitará la Yeshivá Hebron, donde recibirá una distinción de la Academia de Estudios Talmúdicos. Allí también tomará la palabra.
Durante la última jornada, Milei aprovechará para reunirse con rabinos y visitar la Iglesia del Santo Sepulcro, situada en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Al cierre de la jornada, asistiría a la ceremonia por el 78.º Día de la Independencia de Israel para emprender el regreso y llegar a media mañana del miércoles.