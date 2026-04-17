Visita al Muro de los Lamentos, reuniones y distinciones: la agenda de Milei en Israel

image

A las 11:30 de Argentina, el mandatario protagonizará un encuentro con el Primer Ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu, que podría dar lugar al anuncio del vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al y a la firma de acuerdos conjuntos.

Luego, asistirá a la pregrabación de la ceremonia del 78º Día de la Independencia de Israel, lo que se conoce como el encendido de antorchas en Monte Herzl. Se trata de una invitación de Netanyahu, quien convocó además al republicano Donald Trump.

Asimismo, para el lunes, el líder libertario será condecorado con el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan en una ceremonia en la que está previsto que exponga.

Durante la jornada también se reunirá además con su par de Israel, Isaac Herzog, y poco más tarde, visitará la Yeshivá Hebron, donde recibirá una distinción de la Academia de Estudios Talmúdicos. Allí también tomará la palabra.

Durante la última jornada, Milei aprovechará para reunirse con rabinos y visitar la Iglesia del Santo Sepulcro, situada en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Al cierre de la jornada, asistiría a la ceremonia por el 78.º Día de la Independencia de Israel para emprender el regreso y llegar a media mañana del miércoles.