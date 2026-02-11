Tensión y violencia frente al Congreso en pleno debate por la reforma laboral
Mientras el Senado debate la reforma laboral, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad frente al Congreso, con heridos, detenidos y un fuerte operativo policial.
En una jornada marcada por la tensión política y social, el oficialismo busca este miércoles darle media sanción al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, en medio de fuertes protestas y graves incidentes en los alrededores del Congreso.
Desde las primeras horas del día, columnas de manifestantes comenzaron a concentrarse en Plaza de Mayo y avanzaron hacia el Palacio Legislativo. La movilización, encabezada por la CGT y acompañada por distintas organizaciones, derivó en enfrentamientos con las fuerzas federales.
Durante la tarde, se registraron ataques con piedras, palos y bombas molotov contra los efectivos, que respondieron con camiones hidrantes, gas lacrimógeno y un amplio despliegue del protocolo antipiquetes. Como saldo preliminar, hubo al menos tres efectivos heridos y dos manifestantes detenidos.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que “las manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica” y advirtió que no se tolerarán hechos de violencia. Además, aseguró que los grupos involucrados ya están identificados y que avanzarán las acciones judiciales.
Mientras tanto, dentro del recinto, el Senado inició el debate tras intensas negociaciones con gobernadores y bloques opositores. El Gobierno realizó modificaciones al proyecto original para garantizar los votos necesarios.
Entre los principales cambios consensuados se encuentran la eliminación del artículo sobre indemnizaciones, la creación del Fondo de Asistencia Laboral, la actualización de créditos laborales y la simplificación de registros. También se incorporaron beneficios no remunerativos, el banco de horas y un régimen de incentivo para la formación laboral.
Desde la CGT reiteraron su rechazo a la iniciativa y advirtieron que, de no ser escuchados sus reclamos, podrían avanzar con un paro nacional en las próximas semanas. En paralelo, el presidente Javier Milei y funcionarios del Gobierno expresaron su respaldo al accionar de las fuerzas de seguridad y repudiaron los disturbios registrados durante la movilización.
Con un fuerte operativo en las calles y negociaciones contrarreloj en el recinto, el oficialismo se encamina a un triunfo legislativo parcial, aunque el clima social continúa siendo de alta conflictividad.