Tensión y violencia frente al Congreso en pleno debate por la reforma laboral

Embed - GRAVES INCIDENTES EN EL CONGRESO: EL EQUIPO DE A24 AGREDIDO POR MANIFESTANTES

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que “las manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica” y advirtió que no se tolerarán hechos de violencia. Además, aseguró que los grupos involucrados ya están identificados y que avanzarán las acciones judiciales.

Mientras tanto, dentro del recinto, el Senado inició el debate tras intensas negociaciones con gobernadores y bloques opositores. El Gobierno realizó modificaciones al proyecto original para garantizar los votos necesarios.

Entre los principales cambios consensuados se encuentran la eliminación del artículo sobre indemnizaciones, la creación del Fondo de Asistencia Laboral, la actualización de créditos laborales y la simplificación de registros. También se incorporaron beneficios no remunerativos, el banco de horas y un régimen de incentivo para la formación laboral.

Desde la CGT reiteraron su rechazo a la iniciativa y advirtieron que, de no ser escuchados sus reclamos, podrían avanzar con un paro nacional en las próximas semanas. En paralelo, el presidente Javier Milei y funcionarios del Gobierno expresaron su respaldo al accionar de las fuerzas de seguridad y repudiaron los disturbios registrados durante la movilización.

Con un fuerte operativo en las calles y negociaciones contrarreloj en el recinto, el oficialismo se encamina a un triunfo legislativo parcial, aunque el clima social continúa siendo de alta conflictividad.