"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Mendoza

Viajaban hacia Mendoza con paso por San Juan y llevaban droga ingerida

Viajaban desde Jujuy hacia Mendoza y el micro debía pasar por San Juan. En Tucumán, Gendarmería detectó que tres mujeres llevaban 198 cápsulas de cocaína en sus estómagos.

Un procedimiento de Gendarmería Nacional en Tucumán dejó al descubierto un caso de narcotráfico que tenía conexión directa con San Juan. Tres mujeres fueron detenidas luego de comprobarse que trasladaban en sus estómagos un total de 198 cápsulas con cocaína, en un colectivo que debía atravesar territorio sanjuanino.

El operativo se realizó en las últimas horas en el Peaje Molle Yaco, en la provincia de Tucumán. Según la información oficial, el micro había iniciado su recorrido en Jujuy y tenía como destino final la capital de Mendoza, con paso previsto por San Juan.

image

Durante la inspección de rutina, los efectivos advirtieron que tres pasajeras manifestaban fuertes molestias abdominales. La situación despertó sospechas y, ante la posibilidad de estar frente a un delito, se dispuso su traslado al Hospital de Trancas para la realización de estudios médicos.

Te puede interesar...

image

Las placas radiográficas confirmaron lo que los gendarmes presumían: en el interior de sus cuerpos había cápsulas compatibles con transporte de estupefacientes. Debido al riesgo que implica este método para la salud, las mujeres fueron derivadas al Centro de Salud Zenón Santillán, en San Miguel de Tucumán, donde finalmente evacuaron un total de 198 envoltorios.

image

La sustancia secuestrada fue sometida a la prueba de campo Narcotest, que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 2 kilos con 328 gramos. Por disposición del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, se ordenó el secuestro de la droga y la detención de las tres involucradas.

El caso vuelve a poner en foco las rutas del narcotráfico en el norte argentino y su conexión con Cuyo, ya que el transporte debía continuar viaje hacia Mendoza con paso por San Juan.

Temas

Te puede interesar