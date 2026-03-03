Un procedimiento de Gendarmería Nacional en Tucumán dejó al descubierto un caso de narcotráfico que tenía conexión directa con San Juan. Tres mujeres fueron detenidas luego de comprobarse que trasladaban en sus estómagos un total de 198 cápsulas con cocaína, en un colectivo que debía atravesar territorio sanjuanino.
Viajaban hacia Mendoza con paso por San Juan y llevaban droga ingerida
Viajaban desde Jujuy hacia Mendoza y el micro debía pasar por San Juan. En Tucumán, Gendarmería detectó que tres mujeres llevaban 198 cápsulas de cocaína en sus estómagos.