Viajaban hacia Mendoza con paso por San Juan y llevaban droga ingerida

image

Las placas radiográficas confirmaron lo que los gendarmes presumían: en el interior de sus cuerpos había cápsulas compatibles con transporte de estupefacientes. Debido al riesgo que implica este método para la salud, las mujeres fueron derivadas al Centro de Salud Zenón Santillán, en San Miguel de Tucumán, donde finalmente evacuaron un total de 198 envoltorios.

image

La sustancia secuestrada fue sometida a la prueba de campo Narcotest, que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 2 kilos con 328 gramos. Por disposición del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, se ordenó el secuestro de la droga y la detención de las tres involucradas.

El caso vuelve a poner en foco las rutas del narcotráfico en el norte argentino y su conexión con Cuyo, ya que el transporte debía continuar viaje hacia Mendoza con paso por San Juan.