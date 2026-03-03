El Gobierno restringió viajes oficiales al exterior: un funcionario por evento

La reestructuración también divide al funcionariado en cuatro categorías (Grupos A, B, C y D) para determinar la comodidad de sus traslados. El Grupo A, que incluye al Jefe de Gabinete, ministros, el Procurador del Tesoro, jefes de las Fuerzas Armadas y el presidente del Banco Central, conservará el derecho a viajar en clase ejecutiva.

En contraste, el Grupo B, donde se ubican secretarios ministeriales, embajadores y los titulares del Banco Nación y empresas estatales, deberá resignarse a la clase económica. Solo de manera excepcional, y alegando razones de salud, seguridad o productividad extrema, un secretario de Estado podrá solicitar un ascenso de categoría, previa autorización.

Para los Grupos C y D, que nuclean al resto del personal jerárquico y administrativo, la clase económica será la única opción disponible, con el agravante de que cualquier modificación o cambio de pasaje deberá ser costeado del bolsillo del propio funcionario, prohibiendo que el Estado asuma gastos adicionales por imprevistos personales.

Con esta medida, que entra en vigencia de forma inmediata, el Gobierno busca no solo simplificar los circuitos administrativos y reducir la carga operativa, sino también enviar un mensaje político de austeridad en un área históricamente sensible para la opinión pública.