En un nuevo paso hacia la profundización del ajuste en la estructura política, la Jefatura de Gabinete formalizó este martes un drástico recorte en el régimen de traslados internacionales de la administración pública. A través de la Decisión Administrativa 9/2026, el Ejecutivo Nacional estableció una regla de hierro para las misiones en el exterior: a partir de ahora, las comitivas se verán reducidas a la mínima expresión, permitiendo un único representante por evento, mientras que el uso de pasajes en clase ejecutiva quedará reservado solo para un selecto grupo de la mesa chica del poder.
El Gobierno restringió viajes oficiales al exterior: un funcionario por evento
La Decisión Administrativa 9/2026 limita comitivas a un representante por actividad internacional y clasifica pasajes en cuatro grupos, reservando clase ejecutiva a jefes de Gabinete, ministros y cargos estratégicos. Busca ahorrar recursos y agilizar trámites burocráticos.