River juega en Mendoza con Marcelo Escudero como DT interino

El "Millonario" afrontará su primer compromiso sin Gallardo en el banco. Hasta entonces, el encargado del equipo será Marcelo Escudero, que mantendría el once inicial que consiguió la victoria ante Banfield.

River llega con 10 puntos en el torneo tras el triunfo 3 a 1 frente al “Taladro”, mientras que el conjunto mendocino suma 16 unidades y viene de empatar 1 a 1 ante Racing. El duelo aparece como clave para ambos equipos en la pelea por la clasificación a la siguiente fase.

River intentará encadenar su segunda victoria consecutiva en medio de la transición técnica, en un partido que marcará el inicio de una nueva etapa.

Independiente Riv. vs. River, probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Marcelo Escudero.