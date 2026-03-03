Ullum estrenó jardín: Orrego habilitó la ENI N° 81 para los más chicos

Dijo además que “en poco tiempo estaremos inaugurando cinco o seis establecimientos más. Incluso en los momentos más difíciles de la Argentina, en medio de la peor crisis, decidimos no detener la obra pública: dijimos que íbamos a avanzar, y avanzamos. Hoy tenemos más de diez establecimientos escolares en construcción en distintos puntos de la provincia y vamos a seguir por este camino”.

“Estamos aquí para administrar con responsabilidad lo que es de todos, con esfuerzo y compromiso. Hay un equipo de trabajo convencido de que la educación es esencial para la vida y el desarrollo de nuestra gente”, aseguró.

Por su parte, la ministra Fuentes señaló que “esta obra es un símbolo del apoyo y de la responsabilidad que nuestro gobernador Marcelo Orrego brinda a la educación de la provincia de San Juan. Por eso hoy estamos inaugurando esta escuela y, además, este año tenemos otras cuatro por inaugurar y más de cinco en construcción”.

Agregó: “Gracias, gobernador, por impulsar un verdadero proyecto de arquitectura educativa para la provincia. Estos hechos hablan claramente de su compromiso, de su dedicación y de su firme decisión de gobernar poniendo a la educación en el centro”.

Sobre el moderno edificio

La nueva infraestructura, cuya construcción se concretó mediante fondos provinciales, posee una superficie total de 401,43 m2 y fue diseñada bajo una tipología lineal que permite futuras ampliaciones.

El edificio cuenta con un área pedagógica compuesta por tres salas, un sector de gobierno para la dirección y un área de servicios que incluye cocina, depósitos y sanitarios específicos para docentes y personal no docente.

La estructura es sismorresistente con muros de ladrillón y techos de losa de hormigón armado con aislación térmica y aire acondicionado frío-calor en todos sus ambientes. El complejo educativo destaca por su carácter inclusivo, ya que dispone de rampas de acceso, puertas de gran ancho y sanitarios adaptados para personas con discapacidad.

Los espacios exteriores fueron equipados con un patio institucional con mástil y torres de iluminación, además de un patio de juegos que cuenta con un piso de goma para mayor seguridad de los alumnos.

Finalmente, el proyecto incorporó criterios de cuidado del medio ambiente mediante la plantación de especies arbóreas nativas, la colocación de cestos para la separación de residuos y el uso de materiales que mejoran la inercia térmica del edificio frente al clima sanjuanino.