En la previa de las celebraciones por el Último Primer Día (UPD), las autoridades provinciales intensificaron los controles para garantizar la seguridad de los jóvenes. Según informaron fuentes policiales, durante este martes se detectó la organización de un evento masivo en una finca ubicada en la zona de El Medanito, Rawson, que no contaba con las autorizaciones correspondientes.
Suspendieron un UPD en Rawson porque la finca no tenía habilitación
El propietario de un inmueble en El Medanito decidió cancelar el festejo tras la intervención policial.