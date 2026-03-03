"
Suspendieron un UPD en Rawson porque la finca no tenía habilitación

El propietario de un inmueble en El Medanito decidió cancelar el festejo tras la intervención policial.

En la previa de las celebraciones por el Último Primer Día (UPD), las autoridades provinciales intensificaron los controles para garantizar la seguridad de los jóvenes. Según informaron fuentes policiales, durante este martes se detectó la organización de un evento masivo en una finca ubicada en la zona de El Medanito, Rawson, que no contaba con las autorizaciones correspondientes.

Ante la falta de las habilitaciones pertinentes y la advertencia de las fuerzas de seguridad, el dueño del lugar decidió suspender la actividad programada para esta jornada. El procedimiento se dio en el marco de las inspecciones preventivas que buscan evitar la realización de fiestas clandestinas o en sitios que no cumplan con las normas de seguridad exigidas por Bomberos y el municipio.

Operativo especial por el UPD

Si bien este evento fue cancelado, el grueso de las celebraciones estudiantiles se espera para la madrugada del miércoles, coincidiendo con el inicio de clases en el nivel secundario. Por este motivo, la Policía de San Juan dispondrá de un amplio operativo de seguridad durante toda la noche y la mañana siguiente.

Los controles estarán centrados en:

  • Vigilancia en zonas de fincas: Patrullajes preventivos en sectores de Rawson, Pocito y Santa Lucía.

  • Controles de alcoholemia: Puestos fijos en las principales vías de acceso y zonas de esparcimiento.

