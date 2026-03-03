Suspendieron un UPD en Rawson porque la finca no tenía habilitación

Ante la falta de las habilitaciones pertinentes y la advertencia de las fuerzas de seguridad, el dueño del lugar decidió suspender la actividad programada para esta jornada. El procedimiento se dio en el marco de las inspecciones preventivas que buscan evitar la realización de fiestas clandestinas o en sitios que no cumplan con las normas de seguridad exigidas por Bomberos y el municipio.

Operativo especial por el UPD

Si bien este evento fue cancelado, el grueso de las celebraciones estudiantiles se espera para la madrugada del miércoles, coincidiendo con el inicio de clases en el nivel secundario. Por este motivo, la Policía de San Juan dispondrá de un amplio operativo de seguridad durante toda la noche y la mañana siguiente.