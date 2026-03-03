Este martes, se reanudó la audiencia de control de detención y formalización de la investigación penal preparatoria en el marco de la causa Branka Motors, que tiene a los tres dueños de la empresa acusados por presunta estafa con la venta de motos. No hubo avances sobre la situación de detención de los sospechosos, sino que la resolución de la jueza de Garantías Carolina Parra se conocerá mañana miércoles 4 de marzo, a las 13.
Este miércoles se define si los dueños de Branka Motors quedan presos
La Fiscalía pidió que los dueños de Branka Motors queden 4 meses en prisión preventiva. Mañana resolverá la jueza en la reanudación de la audiencia.