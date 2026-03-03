Este miércoles se define si los dueños de Branka Motors quedan presos

En la audiencia, el fiscal Guillermo Heredia pidió que los hermanos Alexis y Jonathan Marcó y Facundo Banega, permanezcan durante 4 meses en prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial, durante el proceso. En tanto que también solicitó a la magistrada un plazo de 12 meses de investigación penal preparatoria (IPP).

Las querellas de los 348 damnificados adhirieron al planteo del Ministerio Público Fiscal respecto a la detención de los acusados. En tanto que la defensa de los dueños de la empresa pidió 8 meses de Investigación y que sus representados sean excarcelados y permanezcan en libertad durante el proceso, bajo la argumentación de que no existe peligro de fuga y que tienen arraigo en la provincia.