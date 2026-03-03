Silvia Fuentes, categórica: "No debiera haber paro en plena negociación"

“Es un edificio que reúne todas las condiciones necesarias para el nivel inicial y que quedará para siempre en el departamento”, expresó Fuentes durante el acto.

La ministra destacó que, pese al contexto de paro, “hemos dado por iniciado el ciclo lectivo y tenemos muchas cosas por hacer”. Y agregó: “Es una medida convocada por uno de los gremios a nivel nacional; nosotros específicamente hemos seguido adelante”.

Paro y paritarias

Consultada sobre el impacto de la huelga, Fuentes fue clara: “No deberían descontarse los días por un paro nacional”. Explicó que el acatamiento fue parcial y que los primeros datos no reflejaban la totalidad de la jornada. “A las 10 de la mañana teníamos un 30 por ciento, pero muchos docentes asistieron al acto escolar y luego se retiraron”, detalló.

En cuanto a la negociación salarial, confirmó: “Mañana nos sentaremos nuevamente en la mesa paritaria”, y sostuvo que la indicación del gobernador fue “estar siempre en negociación y tratar de llegar a un equilibrio”.

Si bien algunos dirigentes gremiales advirtieron sobre la posibilidad de ampliar la medida de fuerza, la ministra evitó confrontaciones. “Escucharemos qué plantean en la mesa salarial y analizaremos sus propuestas, así como también las posibilidades reales del Gobierno”, afirmó, y consideró que “no debiera suceder un tema de paro en el marco de una negociación paritaria”.

Exámenes y continuidad pedagógica

Fuentes también valoró el trabajo de los docentes que participaron de las mesas de examen reprogramadas. “Habíamos fijado fecha para el 2 de marzo y esos exámenes debían realizarse. Agradezco profundamente a los docentes que pudieron llevarlos adelante”, señaló.

Según explicó, eso permitirá que “hoy se estén elaborando las listas y que mañana los estudiantes de nivel secundario estén en la escuela”.

Computadoras y nuevas secundarias

En materia de equipamiento, la ministra confirmó que este año los alumnos de 5° grado recibirán computadoras y que se evalúa ampliar el alcance a otros cursos. La medida forma parte del plan de fortalecimiento tecnológico en las aulas.

Además, adelantó que el Ministerio analiza la apertura de nuevas secundarias pluriaño en zonas rurales de Angaco y 25 de Mayo. “Estamos analizando la matrícula y, de confirmarse la demanda, en abril podremos tomar una determinación”, indicó.

En un inicio de ciclo que combinó reclamo gremial e inauguración escolar, la ministra insistió en que el objetivo central es garantizar la presencialidad. “Estamos abocados a seguir trabajando conjuntamente con los docentes, porque son lo más importante que tiene el sistema educativo”, concluyó.