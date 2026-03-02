Con Coudet en camino, River se lo empató a Independiente Rivadavia

El empate llegó a los 37 minutos. Ian Subiabre envió un centro preciso y Gonzalo Montiel, proyectado en ataque, apareció en el área para conectar de cabeza y dejar sin chances al arquero Bolcato. El gol le permitió al conjunto de Núñez recuperar confianza y cerrar la primera etapa con mayor dominio territorial.

El complemento fue más disputado y con menos situaciones claras. Ambos equipos intentaron imponerse desde la mitad de la cancha, pero carecieron de profundidad en los últimos metros. La jugada más relevante se produjo a los 22 minutos del segundo tiempo, cuando Subiabre cometió una infracción sobre Crego. El árbitro revisó la acción en el VAR y determinó que no correspondía la tarjeta roja.

Con el empate, River sumó un punto en condición de visitante en una noche que funcionó como antesala del desembarco de Coudet, quien asumirá en los próximos días con el objetivo de reencauzar el rumbo futbolístico en el Torneo Apertura.