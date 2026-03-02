"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > River

Con Coudet en camino, River se lo empató a Independiente Rivadavia

El Millonario igualó 1-1 ante Independiente Rivadavia en el Malvinas Argentinas. Montiel marcó el empate en un partido marcado por la transición tras la salida de Gallardo.

River Plate empató 1-1 ante Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. En un contexto institucional de transición, el equipo fue dirigido de manera interina por Marcelo Escudero, mientras aguarda la llegada de Eduardo Coudet como nuevo entrenador tras la salida de Marcelo Gallardo.

El encuentro tuvo un primer tiempo intenso y dinámico. El conjunto mendocino abrió el marcador a los 17 minutos con un potente remate de Gonzalo Ríos, quien capturó una volea tras un despeje y venció a Santiago Beltrán.

image

River sintió el impacto y por momentos mostró imprecisiones, aunque logró sostenerse gracias a su arquero. Beltrán fue clave con intervenciones determinantes, entre ellas un mano a mano ante Elordi y un cabezazo a corta distancia de Florentín.

Te puede interesar...

El empate llegó a los 37 minutos. Ian Subiabre envió un centro preciso y Gonzalo Montiel, proyectado en ataque, apareció en el área para conectar de cabeza y dejar sin chances al arquero Bolcato. El gol le permitió al conjunto de Núñez recuperar confianza y cerrar la primera etapa con mayor dominio territorial.

El complemento fue más disputado y con menos situaciones claras. Ambos equipos intentaron imponerse desde la mitad de la cancha, pero carecieron de profundidad en los últimos metros. La jugada más relevante se produjo a los 22 minutos del segundo tiempo, cuando Subiabre cometió una infracción sobre Crego. El árbitro revisó la acción en el VAR y determinó que no correspondía la tarjeta roja.

Con el empate, River sumó un punto en condición de visitante en una noche que funcionó como antesala del desembarco de Coudet, quien asumirá en los próximos días con el objetivo de reencauzar el rumbo futbolístico en el Torneo Apertura.

Temas

Te puede interesar