River Plate empató 1-1 ante Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. En un contexto institucional de transición, el equipo fue dirigido de manera interina por Marcelo Escudero, mientras aguarda la llegada de Eduardo Coudet como nuevo entrenador tras la salida de Marcelo Gallardo.
Con Coudet en camino, River se lo empató a Independiente Rivadavia
