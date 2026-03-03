Cómo afecta a cada signo el eclipse lunar total del martes 3 de marzo de 2026

El eclipse lunar le demanda adaptación y flexibilidad en los distintos ámbitos de su vida. Podrían darse variaciones o cierres en el plano laboral mientras que podrá encontrarse con puntos finales tanto en el trabajo como en la salud, cortando el peso que desde septiembre del año pasado viene cargando. Pero para ello deberá soltar la rigurosidad, el perfeccionismo y el control excesivo sobre los resultados o sobre una alimentación muy estricta y exigente. Aunque ahora pueda sentir cierta incertidumbre, este es el momento de permitirse ser más maleable con sus horarios y amable con su cuerpo.

Tauro

El eclipse implica transformaciones rotundas y eso se extiende también para Tauro, que encontrará giros importantes en el ámbito del amor o la creatividad. El zodíaco advierte que su forma actual de amar ya no le satisface porque se volvió demasiado demandante o desequilibrada, pidiéndole dar más de lo que recibe. Es momento de soltar esas expectativas que le impiden disfrutar con ligereza. Aunque ahora puedas sentir cierta incertidumbre en tus relaciones, este es el momento de abrir espacio para una manera más amable de vivir el afecto.

Géminis

Una seguridad interna puede comenzar a tambalear, pero eso no debería ser un signo de alarma para Géminis. Tal vez una mudanza o una reforma en el hogar inviten a la revisión. Se trata del momento indicado para reflexionar sobre el sentido de pertenencia y ciertos condicionamientos familiares relacionados con la perfección, el dominio o la autoexigencia heredada. Temas paternales incluso con tu (sic) podrían cobrar relevancia ahora. La clave está en ahondar en las raíces y darles el abono que realmente necesitan para arraigar.

Cáncer

El término definitivo lo verá Cáncer en sus maneras de comunicarse o de interpretar la realidad. Las formas en que piensa, se expresa y se relaciona con el entorno cercano, hermanos o vecinos cambiarán. Es momento de dejar atrás la crítica, así como ideas rígidas o perfeccionistas, y abrirse a un diálogo interno más compasivo e intuitivo. Permite que las palabras salgan del corazón para que realmente tengan el impacto que deseas en quienes te rodean.

Leo

El movimiento astral marca un hito en la economía de Leo. La manera en que administra sus finanzas, sostiene su estabilidad y toma consciencia de sus dones y talentos cambiará. Es momento de dejar atrás el miedo a la escasez y las creencias limitantes sobre lo que mereces, y abrirte a una abundancia que nace de la confianza en tu capacidad para generar recursos. Tus valores están mutando y ahora te abres a una nueva forma de recibir dinero, quizá a través de tus habilidades y virtudes.

Virgo

Este es el último eclipse del año para Virgo y marca una conclusión definitiva en cómo gestiona su autocrítica y perfeccionismo. Es momento de dejar atrás la demanda sobre uno mismo y abrirse a una forma más fluida de vivir. Habrá movimientos irreversibles; si no suelta lo que ya no funciona en su vida, se eclipsará aquello que bloquea su camino de evolución. Virgo debe mirar dentro de sí y reconocer aquello que todavía intentas controlar, creyendo que así alcanzarás la perfección.

Escorpio

Para Escorpio, el eclipse marca un cierre definitivo en el ámbito de las amistades y los proyectos colectivos. Es un período de "limpieza" social donde podrías descubrir que ciertos grupos o vínculos te demandan una energía que ya no estás dispuesto a entregar. La clave será transformar esas relaciones o, si es necesario, dejarlas ir para priorizar conexiones más auténticas y alineadas con tu presente. Al soltar lo que te agota, abrirás espacio para una comunidad que realmente te potencie.

Sagitario

El movimiento astral en Virgo impacta de lleno en tu carrera. Para Sagitario, es el momento de soltar esa vieja idea de éxito basada únicamente en el perfeccionismo o en el manejo rígido de los resultados. El eclipse te invita a preguntarte si tu camino actual nutre tu alma o simplemente te agota. Es una oportunidad para liberar la presión por el estatus y permitir que tu vida profesional adopte una forma más fluida y con propósito real.

Capricornio

Algo llega a su fin en tu sistema de creencias. Para Capricornio, este eclipse de Luna simboliza la clausura de una etapa de estudios o de una forma muy cuadrada de interpretar la realidad. Aquello que considerabas "inamovible" puede empezar a tambalear, pero no para perjudicarte, sino para que dejes de bloquear tu propio crecimiento. Es hora de soltar los patrones de pensamiento limitantes y permitir que nuevas perspectivas expandan tu horizonte mental.

Acuario

Para Acuario, el hito astral se sitúa en la zona de las finanzas compartidas, la intimidad y los miedos más profundos. Podrían surgir noticias sobre el fin de un acuerdo, una herencia o un proyecto en sociedad que llega a su término. Es un llamado a revisar las dinámicas de poder y las exigencias en tus relaciones más cercanas. Al liberarte de esas cargas y miedos inconscientes, estarás listo para recibir una abundancia basada en acuerdos mucho más justos y equilibrados.

Piscis

Finalmente, para Piscis, el eclipse en Virgo marca un antes y un después en la manera de relacionarte con los demás. No se trata necesariamente de una ruptura amorosa, sino del fin de una dinámica basada en la necesidad de control o en la búsqueda de una perfección inexistente. El cielo te pide honestidad para reconocer qué partes de vos sostenían vínculos desde la carencia. Al disolver esas viejas formas, permitirás que el amor y la conexión fluyan sin imposiciones ni presiones.