Valentina Olguín, la cantante denunciada por usar el CUIT de cinco gobernadores

Según determinaron los peritos, las compras estaban orientadas a productos textiles de alto valor comercial (pertenecientes a la marca Revolve), que luego eran revendidos por Olguín en una tienda online sin habilitación formal. El domicilio desde donde se coordinaban los envíos está ubicado en el barrio porteño de Núñez, donde la influencer reside. Desde esa locación, las prendas eran despachadas principalmente a clientes de Santiago del Estero, Córdoba y otras provincias.

La investigación que se inició en diciembre de 2024 por la denuncia del mandatario tucumano, derivó en un allanamiento en el domicilio de Olguín. Allí se secuestraron prendas, sobres con anotaciones de datos personales, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.

image.png

La versión de la influencer: “Busqué CUITS en Google”

“En un momento necesitaba muchos CUITS para hacer pasar esa ropa porque se pueden hacer cinco importaciones anuales. Buscaba CUITS al azar, mi familia, mis amigos. De apurada, desde la ignorancia de no saber, me decían que necesitaba que tuviesen un domicilio fiscal”, declaró.

Aseguró que encontró los CUIT de los mandatarios simplemente buscando en Google. El primero que usó fue el del gobernador Axel Kicillof y luego, al agotarse sus cupos, incorporó a los demás. “Si no eran nombres políticos creo que no salía tanto. No es que estoy estafando a nadie, lo hice de apurada, para agilizar. Si no eran nombres políticos creo que no salía tanto. No sabía que estaba cometiendo un delito", se defendió.