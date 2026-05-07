Identificaron más desaparecidos de la dictadura con restos hallados en La Perla

Según informó el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, las identidades de las nuevas víctimas serán dadas a conocer oficialmente la próxima semana durante una conferencia de prensa junto a familiares y organismos de derechos humanos.

Las excavaciones comenzaron en 2025 y permitieron recuperar restos óseos de personas secuestradas y asesinadas durante la represión ilegal desplegada por la última dictadura militar.

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La nueva etapa de trabajos se desarrolla en un área de aproximadamente tres hectáreas lindera al sector excavado entre septiembre y noviembre de 2025, donde ya se había encontrado una gran cantidad de restos humanos dispersos y desarticulados.

Los investigadores lograron delimitar la zona de búsqueda a partir del análisis de testimonios judiciales, estudios geológicos y una fotografía aérea de 1979 que permitió detectar alteraciones del terreno compatibles con posibles fosas clandestinas.

De acuerdo con el EAAF, los huesos aparecieron mezclados y dispersos, en un contexto compatible con las hipótesis que sostienen que durante la dictadura se realizaron enterramientos clandestinos y posteriores maniobras de remoción para ocultar evidencias de los crímenes.

Los trabajos de excavación y prospección continuarán durante todo 2026.

Las primeras 12 víctimas identificadas

En marzo pasado, la Justicia y el EAAF habían confirmado la identificación de otras 12 personas desaparecidas cuyos restos también fueron hallados en el mismo predio.

Las víctimas identificadas fueron Carlos D'Ambra Villares, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Mario Alberto Nívoli Gauchat, Alejandro Jorge Monjeau López, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde Suárez, Sergio Julio Tissera Pizzi y Elza Mónica Okelly Pardo.

Entre los casos más emblemáticos se encuentra el de las mellizas Cecilia Carranza Gamberale y Adriana Carranza Gamberale, militantes secuestradas en Córdoba en 1976.

Según había explicado el juez Vaca Narvaja, la identificación surgió a partir de un diente recuperado durante las excavaciones. Sin embargo, los estudios no permitieron determinar con precisión a cuál de las dos hermanas pertenecían los restos, motivo por el cual ambas fueron incorporadas en la identificación oficial.