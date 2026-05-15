Trump dejó abierta la incógnita sobre una eventual guerra entre China y Taiwán

La frase no pasó inadvertida. Detrás de esa respuesta aparece uno de los temas más sensibles de la geopolítica mundial: la situación de Taiwán y la posibilidad de un conflicto militar entre las dos principales potencias del planeta.

La advertencia de Xi

Durante la reunión, el presidente chino fue directo. Según informó la agencia oficial Xinhua, Xi Jinping le advirtió a Trump que la cuestión taiwanesa podría derivar en “choques e incluso conflictos” entre ambos países si no se maneja correctamente.

Además, remarcó que Taiwán representa “el asunto más importante” dentro de la relación entre China y Estados Unidos.

Beijing considera a Taiwán como parte de su territorio y sostiene desde hace décadas que la reunificación es un objetivo irrenunciable, incluso por la fuerza si fuera necesario. Del otro lado, Washington mantiene desde hace años una política de “ambigüedad estratégica”: evita decir explícitamente si intervendría militarmente para defender a la isla.

Ese equilibrio diplomático busca contener a China sin alentar formalmente una declaración de independencia taiwanesa.

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En los días previos a la cumbre, el gobierno chino intentó avanzar sobre otro punto sensible: modificar el lenguaje oficial estadounidense respecto a Taiwán.

Actualmente, Estados Unidos sostiene que “no apoya” la independencia taiwanesa. China pretendía que Trump endureciera esa postura y declarara directamente que Washington “se opone” a cualquier intento independentista.

Sin embargo, tras la reunión, el secretario de Estado Marco Rubio aclaró que “la política de Estados Unidos sobre Taiwán no ha cambiado”. Trump también dejó abierta otra definición estratégica: el futuro de un paquete de ayuda militar y venta de armas por 13 mil millones de dólares destinado a Taiwán.

Embed - adn Noticias on Instagram: " Donald Trump (@realdonaldtrump) se reunió con Xi Jinping en Pekín, China, en medio de la tregua comercial entre ambas potencias y tras nueve años de la última visita de un presidente estadounidense al país asiático. El encuentro se realizó en el Gran Salón del Pueblo y abordó temas como comercio, tecnología, Taiwán y la guerra en Irán, mientras funcionarios y empresarios acompañaron la visita oficial que se extenderá hasta el próximo viernes. . . . #adnNoticias #EEUU #China #Trump" View this post on Instagram

“Discutimos el tema de las ventas de armas con gran detalle y tomaré una decisión”, señaló el mandatario republicano.

Una relación atravesada por nuevas tensiones

Aunque la visita buscaba mostrar señales de acercamiento entre ambos líderes, la relación entre Washington y Beijing atraviesa semanas de máxima tensión.

La administración Trump avanzó recientemente con sanciones contra empresas chinas acusadas de colaborar con Irán, además de denuncias vinculadas al espionaje y al robo de tecnología e inteligencia artificial desarrollada en Estados Unidos.

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A eso se sumó la acusación contra un alcalde de California señalado por presuntamente trabajar para intereses chinos. En paralelo, desde la Casa Blanca también acusan a Beijing de utilizar modelos de inteligencia artificial estadounidenses para desarrollar sistemas propios y acelerar su carrera tecnológica.

La situación internacional genera preocupación creciente en torno al Indo-Pacífico. Analistas en seguridad sostienen que la guerra entre Estados Unidos e Irán debilitó parcialmente la capacidad de respuesta militar estadounidense en Asia debido al traslado de recursos estratégicos hacia Medio Oriente.

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Eso incluye el movimiento de portaaviones y el desgaste de arsenales militares, factores que Beijing sigue atentamente. Sin embargo, especialistas también creen que China todavía no está en condiciones de avanzar sobre Taiwán en el corto plazo.

La analista Bonnie Glaser, especialista en relaciones entre China y Taiwán, advirtió que una invasión tendría “costos prohibitivos” para Beijing y que un eventual fracaso militar pondría en riesgo la estabilidad política interna del gobierno chino.

Mientras tanto, el tema Taiwán vuelve a consolidarse como el principal foco de tensión entre las dos mayores potencias del mundo, en un escenario global cada vez más atravesado por disputas militares, tecnológicas y económicas.