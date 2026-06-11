Trump canceló el ataque a Irán y anunció un "gran acuerdo": la respuesta de Teherán en medio de la incertidumbre

Horas antes, Trump había anunciado la cancelación de una nueva ofensiva militar contra objetivos iraníes, argumentando que las negociaciones habían recibido el aval de las máximas autoridades de la República Islámica.

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“Las conversaciones fueron aprobadas por los niveles más altos del gobierno iraní”, escribió en Truth Social al comunicar la suspensión de los bombardeos previstos para esa misma noche.

Irán negó que exista un acuerdo firmado

Mientras Trump celebraba el supuesto avance diplomático, desde Teherán la respuesta fue completamente distinta. La agencia iraní Fars aseguró que Irán no firmó ningún documento ni memorando de entendimiento con Estados Unidos y rechazó las versiones sobre un acuerdo cerrado.

Durante las últimas semanas, funcionarios de ese país ya habían cuestionado varias veces los anuncios optimistas realizados por Trump sobre la inminencia de un acuerdo. Por ese motivo, aunque las negociaciones continúan, el futuro del entendimiento sigue siendo incierto.

De las amenazas de guerra al anuncio de paz

El giro de Trump fue llamativo porque apenas horas antes había endurecido su discurso y amenazado con lanzar una ofensiva militar a gran escala contra Irán. El mandatario aseguró que las capacidades defensivas iraníes estaban seriamente debilitadas y advirtió que Estados Unidos estaba preparado para actuar con contundencia.

Incluso llegó a plantear la posibilidad de tomar el control de infraestructuras petroleras estratégicas del país persa, una declaración que generó preocupación internacional. Sin embargo, tras el avance de las conversaciones diplomáticas, la Casa Blanca optó por suspender los ataques y apostar por una salida negociada.

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Uno de los puntos más polémicos de las amenazas lanzadas por Trump fue su referencia a la isla de Kharg, considerada el corazón de la industria petrolera iraní. Ubicada en el Golfo Pérsico, esta pequeña isla concentra cerca del 90% de las exportaciones de petróleo de Irán y constituye una pieza clave para la economía del país.

Trump incluso llegó a plantear públicamente la posibilidad de asumir el control de esa infraestructura energética, una idea que, según distintas publicaciones estadounidenses, viene mencionando desde hace décadas.

Qué falta para que se concrete el acuerdo

Aunque Trump sostiene que el entendimiento está prácticamente cerrado, todavía persisten diferencias importantes entre ambas partes. Entre los temas pendientes aparecen la reapertura total del estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones económicas, la liberación de activos iraníes congelados y el futuro del programa nuclear de Teherán.

Por ahora, no existe una fecha confirmada para la firma ni una confirmación oficial por parte del gobierno iraní, por lo que el anuncio realizado por Trump continúa rodeado de interrogantes.