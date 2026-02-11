Sin cambios en San Juan: el blue cerró a $1.460

En tanto, en la City porteña, el dólar blue se ubicó en $1.435 para la venta y $1.415 para la compra, con una suba del 0,70% en relación con la jornada anterior. Por su parte, el dólar oficial del Banco Nación mostró una leve baja del 0,40% y finalizó el día en $1.420 para la venta y $1.370 para la compra.

En paralelo, el dólar tarjeta continuó en niveles elevados y cerró en $1.846 para la venta, manteniéndose como una de las cotizaciones más altas del mercado. De esta manera, mientras avanzan los debates clave en el ámbito político, el mercado cambiario local mostró estabilidad, especialmente en la plaza sanjuanina.