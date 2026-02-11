"
Sin cambios en San Juan: el blue cerró a $1.460

En medio del debate por la reforma laboral en el Congreso, el dólar blue se mantuvo sin cambios en San Juan y cerró en $1.460 para la venta.

En una jornada marcada por la intensa actividad política y el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional en el Congreso, el dólar blue se mantuvo estable en San Juan. Este miércoles, la divisa estadounidense en el mercado informal cerró a $1.460 para la venta y $1.360 para la compra, sin registrar variaciones respecto a la cotización del martes.

En tanto, en la City porteña, el dólar blue se ubicó en $1.435 para la venta y $1.415 para la compra, con una suba del 0,70% en relación con la jornada anterior. Por su parte, el dólar oficial del Banco Nación mostró una leve baja del 0,40% y finalizó el día en $1.420 para la venta y $1.370 para la compra.

En paralelo, el dólar tarjeta continuó en niveles elevados y cerró en $1.846 para la venta, manteniéndose como una de las cotizaciones más altas del mercado. De esta manera, mientras avanzan los debates clave en el ámbito político, el mercado cambiario local mostró estabilidad, especialmente en la plaza sanjuanina.

