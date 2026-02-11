En una jornada marcada por la intensa actividad política y el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional en el Congreso, el dólar blue se mantuvo estable en San Juan. Este miércoles, la divisa estadounidense en el mercado informal cerró a $1.460 para la venta y $1.360 para la compra, sin registrar variaciones respecto a la cotización del martes.
Sin cambios en San Juan: el blue cerró a $1.460
