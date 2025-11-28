"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Senado

Tensión en el Senado entre Bullrich y Villarruel al cierre de la jura

La ministra saliente buscó intervenir para reclamar por el criterio aplicado al ingreso de familiares, pero la vicepresidenta recordó el acuerdo de no abrir discursos y no habilitó la palabra.

La jura de los senadores electos terminó con un intercambio entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel luego de que se cerrara la sesión. El episodio ocurrió cuando la ministra de Seguridad Nacional saliente intentó intervenir para plantear un cuestionamiento relacionado con el ingreso de acompañantes al recinto.

Más tarde, al explicar su posición ante los medios acreditados, Bullrich sostuvo que la organización había informado que a cada legislador se le permitiría el ingreso de un mínimo de tres familiares. Según detalló, ese criterio no se cumplió en varios casos, motivo por el cual buscó tomar la palabra en el tramo final de la sesión para realizar el reclamo.

image

Villarruel no habilitó la intervención y recordó que en la reunión de Labor Parlamentaria del día previo los jefes de bloque habían acordado no abrir espacios para discursos. Tras levantarse la sesión, Bullrich se acercó al estrado desde donde Villarruel había conducido la ceremonia.

Te puede interesar...

Tras el cruce, en diálogo con radio Rivadavia, Bullrich manifestó que "tenemos una relación institucional y todo transcurrió en orden" y que "hay temas que hay que discutir porque ella ha sido electa por LLA, y tiene que haber una relación distinta, como pasa con Martín Menem en la Cámara de Diputados".

Temas

Te puede interesar