Tensión en el Senado entre Bullrich y Villarruel al cierre de la jura

Más tarde, al explicar su posición ante los medios acreditados, Bullrich sostuvo que la organización había informado que a cada legislador se le permitiría el ingreso de un mínimo de tres familiares. Según detalló, ese criterio no se cumplió en varios casos, motivo por el cual buscó tomar la palabra en el tramo final de la sesión para realizar el reclamo.

image

Villarruel no habilitó la intervención y recordó que en la reunión de Labor Parlamentaria del día previo los jefes de bloque habían acordado no abrir espacios para discursos. Tras levantarse la sesión, Bullrich se acercó al estrado desde donde Villarruel había conducido la ceremonia.