La jura de los senadores electos terminó con un intercambio entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel luego de que se cerrara la sesión. El episodio ocurrió cuando la ministra de Seguridad Nacional saliente intentó intervenir para plantear un cuestionamiento relacionado con el ingreso de acompañantes al recinto.
Tensión en el Senado entre Bullrich y Villarruel al cierre de la jura
La ministra saliente buscó intervenir para reclamar por el criterio aplicado al ingreso de familiares, pero la vicepresidenta recordó el acuerdo de no abrir discursos y no habilitó la palabra.