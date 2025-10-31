Tensión en el peronismo: Kicillof le contestó a Cristina Kirchner

Entre sus principales señalamientos, apuntó directamente a la gestión bonaerense: “La excepción de lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral, decidiendo el desdoblamiento”, escribió.

Cristina recordó que había manifestado su desacuerdo en abril, cuando el gobernador impulsó adelantar los comicios provinciales, y sostuvo que esa decisión “operó como una PASO o balotaje anticipado” que permitió reagrupar el voto opositor en octubre.

“Lo dijimos públicamente el 14 de abril. Adelantar las elecciones era riesgoso tanto por su peso simbólico como por el efecto político que podía tener si se perdía”, explicó.

Desde su entorno, Axel Kicillof evitó una respuesta personal, pero su equipo político rechazó las afirmaciones de la ex presidenta. “Sus argumentos no causaron sorpresa y están desmentidos por la realidad”, dijeron fuentes del Gobierno bonaerense a la agencia Noticias Argentinas.

Según los voceros del mandatario, la estrategia de septiembre funcionó y la de octubre no, no solo en la Provincia sino en todo el país. “Desde ese sector —en referencia a La Cámpora— se está intentando instalar una versión amañada de los hechos”, añadieron.

El contrapunto se produjo en la antesala de la reunión que Kicillof encabezará con intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), un espacio que busca consolidarse con identidad propia dentro del peronismo bonaerense.

El gobernador viene reforzando su perfil autónomo con gestos políticos hacia jefes comunales y sectores no alineados directamente con el kirchnerismo.

En paralelo, la carta de Cristina retomó viejos ejes discursivos: denunció persecución judicial, alertó sobre un intento de fracturar al peronismo y reivindicó la necesidad de sostener la unidad del movimiento nacional y popular.

Advirtió que la dirigencia “está en libertad condicional” por causas judiciales y llamó a “revisar estrategias políticas, estatales y económicas” ante la actual crisis de deuda.

Pese al tono crítico, la ex mandataria cerró su mensaje con una apelación a la cohesión: “Sigo sosteniendo el valor de la unidad como instrumento político de construcción nacional, popular y democrática”, escribió.

Sin embargo, la respuesta del gobierno bonaerense marcó la primera réplica pública dentro del espacio peronista tras las elecciones, dejando en evidencia un nuevo punto de tensión entre la conducción histórica de Cristina Kirchner y la línea política que encabeza Kicillof.