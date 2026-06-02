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La trama oculta del escándalo de ARSAT: dólares, cocaína y tecnología espía

Lo que comenzó como una investigación por un robo en ARSAT derivó en un escándalo mayor: millones de dólares, drogas, equipos de espionaje y sospechas de corrupción estatal.

La investigación judicial que comenzó por un presunto robo de equipamiento tecnológico en un depósito de ARSAT terminó exponiendo una trama mucho más compleja que involucra a exfuncionarios, contrataciones bajo sospecha, millones de dólares sin declarar y hasta equipos de espionaje profesional.

En el centro del expediente aparece Facundo Leal, ex titular de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), quien permanece detenido mientras la Justicia profundiza una causa que no deja de sumar capítulos.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores ocurrió durante un allanamiento en un departamento de Palermo. Allí encontraron una valija especialmente acondicionada que contenía al menos 19 dispositivos utilizados para tareas de vigilancia encubierta.

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Entre los elementos secuestrados había cámaras ocultas en anteojos, llaves de automóvil, lapiceras, mouse y controles remotos, además de detectores de micrófonos y cámaras ocultas, rastreadores GPS, inhibidores de señal y un teléfono satelital.

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Sin embargo, ese no fue el único descubrimiento. En la misma propiedad los investigadores encontraron más de 650 mil dólares, dinero en efectivo de distintas monedas y una importante cantidad de sustancias ilegales, entre ellas cocaína, ketamina, MDMA y drogas sintéticas.

La investigación también se extendió a Mendoza, donde fueron allanadas propiedades vinculadas a Leal y otros exfuncionarios. En uno de esos procedimientos se secuestraron más de 1,7 millones de dólares, elevando el total hallado a más de 2,4 millones de dólares.

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La causa apunta ahora a determinar si existió un esquema de corrupción vinculado a contrataciones estatales, direccionamiento de licitaciones y posibles pagos ilegales dentro de organismos nacionales.

Además de Leal, la Justicia investiga a otros exdirectivos relacionados con ARSAT y áreas de Transporte. Entre ellos aparecen Gerardo Boschín, exgerente de Administración y Finanzas de la empresa estatal, y Juan Andrés Navarro, quien ocupó cargos estratégicos en el área comercial.

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Mientras avanzan los peritajes sobre los dispositivos electrónicos, el dinero y la documentación secuestrada, los investigadores intentan reconstruir el posible circuito de decisiones y determinar si los equipos de espionaje fueron utilizados para registrar reuniones o conversaciones vinculadas con las maniobras bajo sospecha.

Lo que comenzó como una denuncia por la desaparición de equipamiento tecnológico terminó convirtiéndose en una de las investigaciones más sensibles sobre el manejo de organismos estatales de los últimos años.

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