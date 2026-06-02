Empleadas domésticas: cuánto cuesta la hora de limpieza

Cuánto se paga por hora en junio

La categoría de tareas generales, la más numerosa, abarca actividades como limpieza, lavado, planchado y mantenimiento. Para junio de 2026, el valor mínimo por hora se fijó en $3.600,66 para personal con retiro y $3.862,18 para quienes se desempeñan sin retiro.

En el rubro de asistencia y cuidado de personas —que incluye el acompañamiento a niños, adultos mayores o personas con requerimientos específicos—, la hora quedó en $3.862,18 si es con retiro y $4.295,26 sin retiro.

Para actividades específicas, que requieren conocimientos particulares como cocina especializada, el mínimo se ubicó en $4.083,26 la hora con retiro y $4.453,26 sin retiro.

En la categoría de supervisores, el esquema salarial establece los valores más elevados: la hora se paga a $4.297,33 con retiro y a $4.683,64 sin retiro.

Por último, los caseros, quienes desarrollan tareas y residen en el mismo lugar de trabajo, tienen en junio un mínimo de $3.862,18 por hora.

Los salarios mensuales mínimos

Además de los valores establecidos por hora, la resolución oficial dispuso los salarios mínimos mensuales para el personal que se desempeña bajo la modalidad mensualizada:

Para tareas generales , el salario mínimo mensual alcanzó $441.729,02 con retiro y $488.326,19 sin retiro.

, el salario mínimo mensual alcanzó y $488.326,19 sin retiro. En asistencia y cuidado de personas , los montos pasaron a $488.326,19 con retiro y $541.255,35 sin retiro.

, los montos pasaron a con retiro y $541.255,35 sin retiro. En la categoría de tareas específicas , el salario mensual mínimo quedó en $499.868,28 para personal con retiro y $553.536,65 para quienes trabajan sin retiro.

, el salario mensual mínimo quedó en para personal con retiro y $553.536,65 para quienes trabajan sin retiro. Los supervisores perciben los ingresos más altos dentro del régimen: $536.080,78 mensuales con retiro y $594.214,11 sin retiro.

perciben los ingresos más altos dentro del régimen: con retiro y $594.214,11 sin retiro. En el caso de los caseros, el mínimo mensual establecido para junio es de $488.326,19.

Cómo es el esquema de aumentos acordado

La actualización salarial para el sector se resolvió a través de un mecanismo de incrementos acumulativos, distribuidos en cuatro meses consecutivos.

El esquema estableció una suba del 1,8% en abril, seguida por un aumento del 1,6% en mayo, otro ajuste del 1,5% para junio y una recomposición adicional del 1,4% prevista para julio.

Según lo dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, estas mejoras se aplican sobre los valores mínimos de cada categoría.

El acuerdo también modificó la situación de las sumas no remunerativas definidas previamente. Se determinó que el 50% de los montos fijados en marzo se incorporara al salario básico desde abril, mientras que el resto pasará a formar parte del básico a partir de julio.

Estos importes, que variaban según la cantidad de horas trabajadas —$20.000, $11.500 y $8.000—, modificaron la estructura del recibo de sueldo, aunque no necesariamente representaron un incremento extra en el ingreso final de las trabajadoras. La integración al salario básico sí tiene incidencia sobre conceptos como aportes y liquidaciones.

El adicional por zona desfavorable

El esquema salarial también incorporó una actualización del adicional por zona desfavorable, que subió del 30% al 31% y se calcula sobre los salarios mínimos de cada categoría.

Este adicional corresponde a quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como en el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires. Así, las personas comprendidas en ese régimen reciben ingresos superiores a los mínimos generales que rigen en el resto del país.

Cómo se calcula el aguinaldo de junio para empleadas domésticas

El personal de casas particulares recibirá en junio la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.

Este pago corresponde tanto a quienes perciben un salario mensual como a quienes trabajan por hora o por jornada, siempre que la relación laboral esté debidamente registrada bajo el régimen vigente. La ley fija como fecha tope de pago el 30 de junio.

La normativa establece que el monto del SAC equivale al 50% de la mayor remuneración mensual obtenida durante el semestre previo al pago. Para las trabajadoras que comenzaron su empleo después de enero o que no completaron seis meses, el aguinaldo se liquida de manera proporcional.

El cálculo se realiza tomando el sueldo mensual más alto del semestre, multiplicándolo por la cantidad de meses trabajados y dividiendo el resultado por 12.