YPF: la Justicia de EEUU rechazó rever el fallo que anuló la condena

YPFA su vez, indicó que la decisión "niega la solicitud de revisión del fallo por el pleno de los integrantes activos de la Cámara de Apelaciones" y "constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida" por el país durante el proceso de apelación, además de reafirmar "la sentencia favorable" obtenida anteriormente.

"Este resultado representa un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado Nacional y ratifica la importancia de sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público", agregó.

"La Procuración del Tesoro de la Nación reafirma su compromiso de continuar ejerciendo una defensa firme, estratégica y técnicamente sólida de los intereses de la República Argentina a nivel nacional e internacional", concluyó.

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La intención de fondo británico era que los jueces aceptaran una revisión sobre la resolución del pasado 27 de marzo, cuando la Corte anuló el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska que implicaba el pago de USD 16.000 millones a los demandantes.

"Esta decisión confirma lo ya decidido, evitando para nuestro país un pago de USD 16.000 millones más intereses. Para YPF es un capítulo muy relevante porque nos permite consolidar nuestro Plan 4x4, impulsar las exportaciones, proyectarnos hacia el 2031, y posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo. Esto nos impulsa a seguir trabajando con determinación y confianza en el futuro de YPF, generando valor para la compañía y sus accionistas", señaló el presidente de la petrolera estatal, Horacio Marín.

Tras la nueva resolución, Burford tendrá 90 días para elevar el caso al Máximo Tribunal estadounidense, último recurso judicial disponible. "Virtualmente cero chance de que eso prospere", expresó en su cuenta de X Sebastián Soler, subprocurador del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández.