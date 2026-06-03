Tal como estaba previsto por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la neblina se hizo presente en la Ciudad de San Juan durante las primeras horas de este miércoles 3 de junio, afectando la visibilidad en varias zonas del Gran San Juan.
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La neblina llegó a la Ciudad de San Juan tal como lo previó el SMN
El fenómeno climático se registró durante las primeras horas de este miércoles, reduciendo la visibilidad en el Gran San Juan. Piden máxima precaución al transitar.