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Por primera vez en la historia, el Paso de Agua Negra sigue habilitado en junio

El cruce fronterizo superó todas las estimaciones y se mantiene operativo este 3 de junio. En la temporada anterior el cierre se dio a fines de mayo y por el momento no hay novedades de interrupción en el tránsito.

Por primera vez desde su habilitación, el Paso Internacional por Agua Negra rompió un récord histórico al mantenerse abierto a la circulación vehicular durante los primeros días de junio. Las condiciones climáticas favorables en la alta montaña permitieron extender la temporada más allá de lo previsto, marcando un hito para la conectividad entre San Juan y Coquimbo.

Según el último informe estadístico oficial del Ministerio de Gobierno de San Juan, los números oficiales del movimiento migratorio a través de la Ruta Nacional 150 muestran un flujo intenso de vehículos y pasajeros.

Los números oficiales del Paso de Agua Negra (Temporada 2025-2026)

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De acuerdo a los datos reflejados en la gráfica de la Secretaría de Relaciones Institucionales (image_d9cb55.jpg), el movimiento registrado hasta el momento se compone de la siguiente manera:

Vehículos

  • Total de vehículos: 21.975

  • Ingresados: 10.361

  • Egresados: 11.614

Personas

  • Total de personas: 72.315

  • Ingresados: 33.718

  • Egresados: 38.448

Comparativa con la temporada anterior

A pesar de la extensión inédita del calendario, el flujo total de personas muestra una disminución respecto al periodo previo, atribuido a la dinámica de la actual temporada turística y comercial:

  • Diferencia de personas: Se registraron 42.400 personas menos en comparación con la temporada anterior

  • Variación porcentual: Esto representa una caída del -37% en el total de personas respecto al ciclo 2024-2025

Por el momento, las autoridades informaron que no hay novedades sobre un cierre inminente, por lo que el paso continuará operativo en su horario habitual de 09:00 a 17:00 horas mientras el clima lo permita.

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