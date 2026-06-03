Por primera vez en la historia, el Paso de Agua Negra sigue habilitado en junio

De acuerdo a los datos reflejados en la gráfica de la Secretaría de Relaciones Institucionales (image_d9cb55.jpg), el movimiento registrado hasta el momento se compone de la siguiente manera:

Vehículos

Total de vehículos: 21.975

Ingresados: 10.361

Egresados: 11.614

Personas

Total de personas: 72.315

Ingresados: 33.718

Egresados: 38.448

Comparativa con la temporada anterior

A pesar de la extensión inédita del calendario, el flujo total de personas muestra una disminución respecto al periodo previo, atribuido a la dinámica de la actual temporada turística y comercial:

Diferencia de personas: Se registraron 42.400 personas menos en comparación con la temporada anterior

Variación porcentual: Esto representa una caída del -37% en el total de personas respecto al ciclo 2024-2025

Por el momento, las autoridades informaron que no hay novedades sobre un cierre inminente, por lo que el paso continuará operativo en su horario habitual de 09:00 a 17:00 horas mientras el clima lo permita.