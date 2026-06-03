Por primera vez desde su habilitación, el Paso Internacional por Agua Negra rompió un récord histórico al mantenerse abierto a la circulación vehicular durante los primeros días de junio. Las condiciones climáticas favorables en la alta montaña permitieron extender la temporada más allá de lo previsto, marcando un hito para la conectividad entre San Juan y Coquimbo.
Por primera vez en la historia, el Paso de Agua Negra sigue habilitado en junio
El cruce fronterizo superó todas las estimaciones y se mantiene operativo este 3 de junio. En la temporada anterior el cierre se dio a fines de mayo y por el momento no hay novedades de interrupción en el tránsito.