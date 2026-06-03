Messi ganó el prestigioso Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El astro juega actualmente en Inter Miami, pero su carrera está marcada por su dorada época en el Barcelona (2004-2021), en la que ganó decena de títulos y cosechó múltiples logros individuales.

En el club catalán, donde llegó de chico y se transformó en ídolo mundial, ganó cuatro Champions League, diez Ligas, siete Copas del Rey, siete Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes.

Luego, en el Paris Saint-Germain, sumó dos Ligas y una Supercopa en apenas dos temporadas. En Estados Unidos, ya levantó cuatro títulos más: MLS Cup, MLS Supporters’ Shield, MLS Conference Cup y Leagues Cup.

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El reconocimiento a Messi: un ejemplo dentro y fuera de la cancha

El Premio Princesa de Asturias distingue trayectorias que, a través del deporte y su dimensión social, se convierten en ejemplo para la humanidad. El jurado valoró especialmente la labor solidaria de Messi, que impulsa proyectos para promover el acceso a la educación y el desarrollo de los más chicos.

El rosarino, líder indiscutido de la Selección, está a punto de disputar su sexto Mundial (Estados Unidos, México y Canadá 2026), con lo que establecerá un nuevo récord junto a junto a Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.

La ceremonia y el premio

La entrega de los Premios Princesa de Asturias se realiza en una ceremonia solemne en España, presidida por los Reyes y la Princesa de Asturias. El galardón incluye una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y 50 mil euros.

Messi suma así un reconocimiento único a su carrera, que lo consagra no solo como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y también como un referente de valores y solidaridad.