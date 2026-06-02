El crimen de Agostina se llevó puesto al concejal que respaldó a Barrelier

Tras la conmoción social generada por el caso, el intendente cordobés Daniel Passerini le pidió públicamente la renuncia. Sin embargo, Moreno se negó a dejar su banca.

Ante esa situación, el oficialismo recurrió a una maniobra política para desplazarlo. Raúl La Cava, quien había solicitado licencia para ocupar un cargo en el Ejecutivo municipal y cuyo lugar había sido ocupado por Moreno, presentó su regreso al Concejo Deliberante. Con esa decisión, el cuestionado dirigente quedó automáticamente fuera del cuerpo legislativo.

Embed - As O on Instagram: "AUDIO EXCLUSIVO de RICARDO MORENO El penalista y concejal envió un audio a compañeros de militancia en medio del escándalo y la conmoción por el femicidio de Agostina. Lo recibimos de una fuente interna y chequeamos su verosimilitud con otras vinculadas al abogado. Moreno fue quien promovió a Barrelier como empleado municipal y quien también lo defendió legalmente en la detención de mayo de 2025. En la causa de Agostina, el yerno de Moreno fue su abogado defensor. HABLA DE BARRELIER Y DEL IMPACTO DEL CASO "Todo esto es publicidad. Profesionalmente a mí me sirve un montón." Una frase que hoy genera conmoción en medio de las repercusiones por el femicidio de Agostina Vera en Córdoba Capital, aunque refleja la típica reacción naturalizada del horror por un penalista. En el audio, Moreno sostiene que la exposición mediática lo beneficia profesionalmente: "Me conocen más de lo que me conocen y bueno, esto me tiene siempre en la boca de cada uno de los clientes futuros que van a venir a mi estudio." Además, se refiere al costo político del caso sobre el Intendente y el Gobernador: "Políticamente también me lo asocian a Passerini, lo asocian a Llaryora, lo asocian a todo el peronismo en sus conjuntos." Moreno es concejal del bloque oficialista, tiene familiares en el gobierno provincial de Llaryora, como su hija Carla Moreno en el Ministerio de Cooperativas, y además influencia territorial con la histórica 62 Organizaciones. Respecto de Barrelier, Moreno plantea: "Hice entrar a laburar un pibe con un certificado de buena conducta en blanco, no tenía antecedentes penales alguno y bueno, después el pibe se echó un moco, ¿qué culpa tengo yo?" Y agrega otra de las frases más fuertes del audio: "Así como hice entrar a 500 a la administración pública, y bueno, de 500 uno, está dentro de las reglas del juego, hermano." Finalmente, explica por qué decidió asumir su defensa: "Lo estoy defendiendo gratis. Gratis porque no le suelto la mano a nadie." Mirá el programa No Tóxico x BOTOX (martes y viernes de 13 a 15 horas) Comentá y reenvialo #AgostinaVera #Ric" View this post on Instagram

La salida se produjo además bajo una fuerte presión política. Sectores de la oposición ya preparaban un pedido formal de expulsión al considerar incompatible que Moreno ejerciera simultáneamente como concejal y abogado defensor de una persona que había ingresado al municipio a través de su propia recomendación.

Embed - "El audio que está circulando está hecho con inteligencia artificial" Ricardo Moreno, abogado y concejal de Córdoba, habló sobre su vínculo con Claudio Barrelier, el principal acusado del asesinato de Agostina Díaz. Con Abigail Oliverio en LN+ | La Nación Más

El caso tomó aún más repercusión por la difusión de un audio de 2025 en el que Moreno defendía públicamente su intervención en favor de Barrelier. En esa grabación aseguraba que había ayudado a ingresar a cientos de personas a la administración pública y relativizaba la responsabilidad política por las acciones posteriores del ahora acusado.

Mientras la investigación por el femicidio avanza en la Justicia, el escándalo ya provocó una primera consecuencia concreta en el ámbito político: la caída de quien durante años fue uno de los principales respaldos de Claudio Barrelier dentro del peronismo cordobés.