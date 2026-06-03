Jonatan Viale quedó en el centro de la tormenta por sus dichos tras el crimen de Agostina Vega

Esto fue lo que dijo Jonatan Viale sobre el caso de Agostina Vega

"Pido total honestidad: ¿A alguna de estas chicas le interesa de verdad saber lo que pasó con la nena? ¿O es más fácil repetir el libreto que es lo que corresponde, lo políticamente correcto, 'ni una menos, vivas nos queremos, el estado es responsable, paren de matarnos, el patriarcado va a caer, muerte a los machos?'. Ya más o menos lo tenemos todo estudiado", expresó el periodista.

Las declaraciones generaron rechazo en distintos sectores y rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron el enfoque planteado por el conductor.

En el mismo editorial, Viale profundizó su postura y sostuvo: "Yo creo que no quieren saber de verdad lo que pasó con esta piba. Es mucho más profundo. ¿En serio creen que esta chica fue asesinada por el patriarcado de Milei? Vamos muchachos, tal vez les interese preguntarse si en Córdoba hay redes de prostitución infantil o secuestro de mujeres jóvenes por parte de barras al servicio de un sector de la política".

Sus palabras abrieron un fuerte debate público y sumaron controversia a una causa que continúa generando enorme impacto en la sociedad argentina.