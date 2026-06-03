A 11 años de Ni Una Menos, marcharán en San Juan contra la violencia

Bajo la consigna "El dolor y la rabia nos mueven", las organizaciones expresaron su preocupación por los recientes femicidios ocurridos en el país y señalaron que las muertes de Dulce y Agostina reflejan la persistencia de las violencias contra mujeres y diversidades.

En el documento difundido para la movilización, los colectivos cuestionan el desfinanciamiento de políticas públicas destinadas a prevenir la violencia de género y sostienen que existe una pérdida de herramientas institucionales para acompañar a las víctimas.

Además, plantean críticas al sistema judicial, reclaman una mayor implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) y denuncian la falta de respuestas efectivas frente a situaciones de violencia machista.

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Las organizaciones también cuestionan determinados tratamientos mediáticos de los casos de violencia de género y advierten sobre la revictimización que pueden sufrir las víctimas y sus familias.

La movilización se desarrollará en un contexto particular. En los últimos días, el debate sobre las violencias de género volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública tras los recientes femicidios ocurridos en el país y en coincidencia con un nuevo aniversario de Ni Una Menos, el movimiento que surgió en 2015 para denunciar la violencia machista y exigir respuestas del Estado.

Desde la organización esperan una importante participación de mujeres, colectivos feministas, organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales que volverán a manifestarse en las calles sanjuaninas para exigir una sociedad libre de violencias.