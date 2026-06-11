Se levanta el secreto de sumario y la investigación por Agostina podría dar un giro

Según indicó Alaniz, el lunes está previsto que declaren los tres detenidos en la causa: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani. Tras esas declaraciones, se levantaría el secreto de sumario, una instancia que permitirá conocer detalles de las actuaciones judiciales que hasta ahora permanecen reservadas.

La querella considera que los allanamientos y distintas medidas de prueba realizadas durante las últimas semanas podrían aportar información importante para identificar a posibles responsables que aún no han sido incorporados formalmente al expediente.

Uno de los puntos que más expectativa genera es la posibilidad de que la investigación no se limite exclusivamente al femicidio de Agostina. La abogada sostuvo que, a partir de testimonios y elementos incorporados al expediente, no descartan la existencia de otras víctimas vinculadas a los imputados.

Embed - CASO AGOSTINA VEGA: NUEVOS PERITAJES EN LA VIVIENDA PARA TRAZAR UNA LÍNEA DE TIEMPO

"En un principio pensábamos que era un hecho aislado, pero con el avance de la investigación no descartamos otras posibilidades", afirmó. Además, indicó que tras la repercusión pública del caso otras jóvenes se habrían comunicado con el estudio jurídico para aportar información que podría resultar de interés para la Justicia.

El rol de los otros detenidos

La querella también mantiene bajo análisis la situación procesal de Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta, quienes permanecen detenidos en el marco de la investigación.

Respecto de Andreani, Alaniz consideró que su eventual participación podría exceder un rol secundario dentro de los hechos investigados, mientras que sobre Fassetta destacó que algunas declaraciones recientes aportaron elementos que hoy forman parte de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía.

Expectativa por el levantamiento del secreto

La apertura del expediente aparece como uno de los momentos más esperados desde el inicio de la causa. A partir de entonces se conocerán detalles de las pruebas reunidas, los resultados de las medidas ordenadas por la Justicia y el alcance de las hipótesis que manejan los investigadores.

Mientras tanto, la familia de Agostina continúa reclamando respuestas y el esclarecimiento total de un caso que conmocionó a Córdoba y mantiene una fuerte repercusión pública.