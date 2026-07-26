Este domingo 26 de julio se disputa la décima edición de la Maratón Internacional de San Juan, un evento deportivo que cuenta con 4.800 corredores inscriptos y estima superar los 5.000 participantes en sus cuatro distancias: 42K, 21K, 10K y 5K. La prueba además registra la presencia de más de 200 atletas provenientes del exterior.
La 10ª Maratón reunirá a más de 5 mil atletas: los cortes de tránsito de la jornada
La competencia reúne a más de 5.000 participantes, incluyendo más de 200 atletas extranjeros. Habrá cortes totales y parciales de tránsito en Capital, Rivadavia y Ullum durante la jornada del domingo.