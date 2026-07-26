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La 10ª Maratón reunirá a más de 5 mil atletas: los cortes de tránsito de la jornada

La competencia reúne a más de 5.000 participantes, incluyendo más de 200 atletas extranjeros. Habrá cortes totales y parciales de tránsito en Capital, Rivadavia y Ullum durante la jornada del domingo.

Este domingo 26 de julio se disputa la décima edición de la Maratón Internacional de San Juan, un evento deportivo que cuenta con 4.800 corredores inscriptos y estima superar los 5.000 participantes en sus cuatro distancias: 42K, 21K, 10K y 5K. La prueba además registra la presencia de más de 200 atletas provenientes del exterior.

Para garantizar el desarrollo de la competencia y la seguridad de los atletas, se desplegó un importante operativo de tránsito que modifica la circulación en varios sectores de la provincia. La avenida Ignacio de la Roza, entre avenida España y Las Heras —zona donde se ubica el punto de llegada—, permanece con corte total hasta las 16:00 de este domingo.

Durante el domingo, los cortes se extenderán a distintos puntos del recorrido:

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  • De 08:00 a 11:00: corte de media calzada desde el Embarcadero del Dique Punta Negra hasta calle Galíndez, en el departamento Rivadavia.

  • De 08:30 a 13:00: restricciones sobre avenida Libertador, a la altura de El Almendro Sport.

  • De 08:30 a 15:00: cortes parciales en Capital en el circuito delimitado por Urquiza, 25 de Mayo, avenida España, avenida Libertador, Mendoza e Ignacio de la Roza, hasta la zona del Teatro del Bicentenario.

Para dirigirse a la largada de la prueba principal en el Dique Punta Negra, el ingreso debe realizarse exclusivamente por Ullum a través de avenida Libertador, calle Galíndez, Ruta Provincial 60 y Ruta Interlagos. Se recuerda que la Quebrada de Zonda permanece totalmente cerrada. Las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos con anticipación y respetar las indicaciones del personal de Tránsito.

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