La 10ª Maratón reunirá a más de 5 mil atletas: los cortes de tránsito de la jornada

Para garantizar el desarrollo de la competencia y la seguridad de los atletas, se desplegó un importante operativo de tránsito que modifica la circulación en varios sectores de la provincia. La avenida Ignacio de la Roza, entre avenida España y Las Heras —zona donde se ubica el punto de llegada—, permanece con corte total hasta las 16:00 de este domingo.

Durante el domingo, los cortes se extenderán a distintos puntos del recorrido: