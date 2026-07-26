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Colapinto tras finalizar 15° en un difícil GP de Hungría: "No tenía nada de grip"

Tras finalizar 15° e irse del Hungaroring sin sumar puntos, Colapinto hizo un contundente análisis de su rendimiento y le hizo un fuerte pedido a Alpine.

Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Hungría con un sabor muy amargo. El piloto argentino finalizó 15° en el Hungaroring y, lejos de conformarse con el resultado, dejó al descubierto toda su frustración por el pobre rendimiento del Alpine A526. Sin encontrar respuestas al comportamiento del auto, reconoció que nunca tuvo el ritmo suficiente para pelear por los puntos y ahora espera que el receso permita encontrar soluciones de cara a la segunda parte del campeonato.

El bonaerense explicó que la carrera comenzó a complicarse desde los primeros metros. Tras una buena largada, quedó encerrado detrás de Pierre Gasly y, en plena lucha en las primeras curvas, perdió dos posiciones: "Largué bien, después me quedé trabado en la curva 1 detrás de Pierre. Cuando frené en la 4 el auto se movió mucho y me fui un poco afuera. Fue una pena", relató.

A partir de allí, Colapinto quedó atrapado en el tráfico y aseguró que el Alpine jamás respondió como esperaba. Incluso deslizó que el toque inicial pudo haber provocado algún daño en el monoplaza: "No tenía ritmo. No sé si en ese toque se rompió algo porque iba muy, muy despacio", reconoció el argentino, que nunca encontró una oportunidad para avanzar en un circuito donde adelantar ya de por sí resulta muy complejo.

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