Colapinto tras finalizar 15° en un difícil GP de Hungría: "No tenía nada de grip"

El bonaerense explicó que la carrera comenzó a complicarse desde los primeros metros. Tras una buena largada, quedó encerrado detrás de Pierre Gasly y, en plena lucha en las primeras curvas, perdió dos posiciones: "Largué bien, después me quedé trabado en la curva 1 detrás de Pierre. Cuando frené en la 4 el auto se movió mucho y me fui un poco afuera. Fue una pena", relató.

A partir de allí, Colapinto quedó atrapado en el tráfico y aseguró que el Alpine jamás respondió como esperaba. Incluso deslizó que el toque inicial pudo haber provocado algún daño en el monoplaza: "No tenía ritmo. No sé si en ese toque se rompió algo porque iba muy, muy despacio", reconoció el argentino, que nunca encontró una oportunidad para avanzar en un circuito donde adelantar ya de por sí resulta muy complejo.