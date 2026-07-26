Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Hungría con un sabor muy amargo. El piloto argentino finalizó 15° en el Hungaroring y, lejos de conformarse con el resultado, dejó al descubierto toda su frustración por el pobre rendimiento del Alpine A526. Sin encontrar respuestas al comportamiento del auto, reconoció que nunca tuvo el ritmo suficiente para pelear por los puntos y ahora espera que el receso permita encontrar soluciones de cara a la segunda parte del campeonato.
Colapinto tras finalizar 15° en un difícil GP de Hungría: "No tenía nada de grip"
Tras finalizar 15° e irse del Hungaroring sin sumar puntos, Colapinto hizo un contundente análisis de su rendimiento y le hizo un fuerte pedido a Alpine.