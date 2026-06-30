Santilli asumió como jefe de Gabinete y comenzó una nueva etapa en el Gobierno

El Presidente Javier Milei toma juramento al nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli. pic.twitter.com/vUqrpzsn6t — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 30, 2026

La presencia del gobernador sanjuanino no pasó inadvertida, ya que en los últimos días había expresado públicamente su respaldo a la designación del dirigente del PRO y destacó su capacidad para construir consensos y mantener una visión federal.

En ese marco, Orrego había asegurado que Santilli es "un hombre que genera compromiso, resuelve conflictos y genera consenso" y sostuvo que su llegada a la Jefatura de Gabinete fortalecerá el vínculo entre la Nación y las provincias, especialmente con San Juan.

Además, el mandatario provincial había remarcado que el nuevo funcionario "tiene una mirada federal, que en estos tiempos es sumamente importante", y consideró que su designación permitirá seguir agilizando las gestiones que la provincia mantiene con el Gobierno nacional.

Antes de la ceremonia, Santilli mantuvo una reunión con su antecesor, Manuel Adorni, para avanzar con la transición administrativa de la Jefatura de Gabinete.

Luego, en el Salón Blanco, el presidente Javier Milei le tomó juramento y, tras la firma del acta oficial, ambos protagonizaron un abrazo al que también se sumó Adorni, en una imagen que simbolizó el traspaso de funciones.

Una apuesta al diálogo con las provincias

Con la llegada de Santilli, la Casa Rosada busca imprimir una nueva dinámica a la Jefatura de Gabinete, con mayor articulación política y un vínculo más estrecho con los gobernadores. Durante el acto estuvieron presentes, además de Orrego, los mandatarios Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Martín Llaryora (Córdoba).

La presencia de los gobernadores fue interpretada como un respaldo institucional al nuevo jefe de Gabinete, quien tendrá entre sus principales funciones la coordinación de los ministerios y el fortalecimiento del diálogo entre la Nación y las provincias.

Comienza una nueva etapa

Tras asumir formalmente el cargo, Santilli comenzará este miércoles con una agenda enfocada en reuniones con ministros, gobernadores y referentes políticos, en el marco de la estrategia del Gobierno nacional para consolidar la gestión durante la segunda mitad del año.