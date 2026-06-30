El Gobierno y los gremios negocian una nueva paritaria docente

Mientras el Ejecutivo provincial busca sostener el equilibrio de las cuentas públicas, los gremios coinciden en un reclamo central: que cualquier mejora salarial sea incorporada de manera remunerativa, de modo que impacte tanto en el escalafón docente como en las futuras jubilaciones, descartando el pago de sumas no bonificables.

La expectativa ahora está puesta en la propuesta que presente el Gobierno y en la respuesta que adopten las organizaciones sindicales durante la negociación.

Además de la discusión salarial, cada sindicato expone distintos reclamos vinculados al funcionamiento del sistema educativo.

Desde UDAP insisten en la necesidad de mejorar la situación de los cargos docentes más postergados mediante la incorporación de nuevos puntos al escalafón y plantean avanzar con concursos de ascenso para fortalecer la carrera docente.

Por su parte, UDA sostiene que la última negociación permitió mejorar el posicionamiento salarial de San Juan en comparación con otras provincias, aunque considera que todavía es necesario continuar recuperando el poder adquisitivo de los trabajadores.

En tanto, también forman parte de la agenda distintos planteos relacionados con las condiciones laborales, entre ellos las dificultades que algunos docentes manifiestan para realizar trámites y percibir sus haberes a través del Banco San Juan.

La reunión representa el reinicio formal de las paritarias luego del acuerdo que rigió entre abril y junio, el cual incluyó aumentos escalonados y una cláusula de revisión atada a la evolución de la inflación y a la situación fiscal de la provincia.

Las conversaciones continúan y se espera conocer en las próximas horas si las partes logran acercar posiciones respecto de la pauta salarial que regirá durante la segunda mitad del año.