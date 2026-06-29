"Asumo el desafío más importante de mi vida": primeras definiciones de Santilli

El mensaje tuvo además una lectura interna dentro del oficialismo. En medio de las tensiones que precedieron a la salida de Manuel Adorni, Santilli remarcó que cree “en los proyectos colectivos, no en los individuales”, una frase interpretada como una señal de alineamiento con la conducción política de la Casa Rosada.

“Voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron”

El nuevo jefe de Gabinete también aseguró que pondrá el foco en “avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas”, uno de los ejes centrales del discurso del Gobierno desde diciembre de 2023.

La publicación de Santilli citó el mensaje original de Milei, quien compartió una foto junto al flamante jefe de Gabinete y Karina Milei en la Quinta de Olivos. Allí, según explicó el Presidente, trabajaron en los detalles de una “transición ordenada”.

El mandatario confirmó además que la jura se realizará este martes a las 16 en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Con la designación, Santilli pasará a conducir una Jefatura de Gabinete que absorberá también funciones vinculadas al área política que manejaba desde el Ministerio del Interior, reforzando su rol dentro de la estructura del Poder Ejecutivo.

Respaldo a Milei y señales hacia el PRO

En sus primeras declaraciones tras la confirmación, Santilli sostuvo que el liderazgo político del oficialismo es “claro y contundente” y está en manos de Javier Milei, a quien dijo querer ver reelegido para consolidar el proceso de transformación iniciado por el Gobierno.

También reconoció haber mantenido conversaciones con Mauricio Macri, aunque evitó dar detalles sobre el contenido de esos contactos y relativizó cualquier especulación electoral de cara a 2027.“Mi cabeza está puesta al cien por cien en esta gestión. No hay margen para especulaciones electorales ante la magnitud de la tarea encomendada”

El contexto de la llegada

Santilli fue confirmado como jefe de Gabinete pocas horas después de la renuncia de Manuel Adorni, quien dejó el cargo en medio de la polémica por su situación patrimonial y de un creciente desgaste político dentro del Gobierno.

Con este movimiento, la Casa Rosada inicia una nueva etapa en la coordinación del gabinete nacional y apuesta a que el exministro del Interior aporte mayor articulación política en un semestre que el oficialismo considera clave para consolidar su agenda económica y legislativa.