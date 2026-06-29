Orrego destacó el perfil federal de Santilli y asistirá a la jura en la Casa Rosada

"Es un hombre que genera siempre compromiso, resuelve conflictos y genera consenso. Lo conozco desde hace muchos años y hemos construido una muy buena relación, no solo desde lo institucional, sino también desde lo afectivo. Espero que tenga muchísimos éxitos", expresó.

Una mirada federal para la relación con las provincias

El gobernador puso especial énfasis en una característica que, según consideró, será clave para el nuevo cargo: la visión federal.

"Tiene una mirada federal, que eso realmente es muy importante. Además, genera consensos, que en estos tiempos son sumamente significativos", afirmó.

Orrego también consideró que el vínculo de confianza construido con Santilli puede traducirse en una mayor agilidad para avanzar con los proyectos que San Juan mantiene ante el Gobierno nacional.

"Nos conocemos muy bien y eso nos da la oportunidad a los sanjuaninos de aceitar permanentemente los caminos para resolver cualquier tipo de temas que tengamos que resolver", señaló.

En esa línea, insistió en que lo más importante es que el nuevo jefe de Gabinete mantenga una mirada federal en la toma de decisiones. "A mí lo que más me interesa es que tenga una mirada federal, no solo de la Argentina, sino en lo particular para todos los sanjuaninos. Eso me parece sumamente importante", sostuvo.

El mandatario provincial aseguró que confía en el desempeño que tendrá Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete y destacó sus condiciones para conducir una de las áreas más importantes del Gobierno nacional.

"Creo honestamente, porque lo conozco desde hace muchos años, que va a tener muy buenos resultados porque es una persona empática y sabe asumir las responsabilidades de la forma que tiene que hacerlo un jefe de Gabinete", manifestó.

Asimismo, explicó que las gestiones que San Juan viene realizando ante la Nación continuarán desarrollándose con normalidad y consideró que el nuevo rol del dirigente podría fortalecer ese trabajo conjunto.

"Todos los proyectos y gestiones que viene desarrollando la provincia siempre han ido avanzando con absoluta seriedad. Ahora, siendo jefe de Gabinete, lejos de cambiar eso, le va a dar fortaleza a todo este tipo de gestiones para que Nación y provincia logren resultados significativos", afirmó.

Viajará a la Casa Rosada para la jura

Como parte de ese respaldo institucional, Orrego confirmó que estará presente en la ceremonia de asunción de Santilli, prevista para este martes a las 16 en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde el presidente Javier Milei le tomará juramento como nuevo jefe de Gabinete.

Según trascendió, el gobernador viajará solo para participar del acto oficial, que marcará el inicio de una nueva etapa en el gabinete nacional tras la salida de Manuel Adorni. Antes de la ceremonia, Orrego reveló que ya se comunicó personalmente con Santilli para felicitarlo por su nombramiento y reiterarle su apoyo.

"Le deseo el mayor de los éxitos. Se lo hice saber personalmente y también a través de la comunicación oficial del Gobierno. Estoy seguro de que va a ser un gran jefe de Gabinete", concluyó.