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Orrego acompañará a Santilli en la asunción como jefe de Gabinete

El gobernador de San Juan integra la comitiva de 14 mandatarios provinciales que asistirá este martes al Salón Blanco.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, viajó a Buenos Aires para formar parte del selecto grupo de mandatarios provinciales que acompañarán este martes la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete en la Casa Rosada. El acto, programado para las 17.30 horas en el Salón Blanco, estará encabezado por el presidente Javier Milei y marca un reordenamiento clave en la administración de La Libertad Avanza tras la salida de Manuel Adorni.

La presencia de Orrego en la comitiva subraya la estrategia de San Juan de mantener canales abiertos de diálogo y consolidar los acuerdos políticos y federales con la Nación. Santilli llega al cargo tras desempeñarse durante poco más de siete meses al frente del Ministerio del Interior, un rol que le permitió aceitar el vínculo directo con los jefes provinciales que hoy le brindan este respaldo institucional.

En total, son 14 los mandatarios confirmados que componen un arco político diverso, incluyendo a sectores de Juntos por el Cambio, fuerzas provinciales y peronistas dialoguistas. El sanjuanino Marcelo Orrego compartirá el Salón Blanco junto a Jorge Macri (CABA), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Raúl Jalil (Catamarca).

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