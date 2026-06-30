El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, viajó a Buenos Aires para formar parte del selecto grupo de mandatarios provinciales que acompañarán este martes la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete en la Casa Rosada. El acto, programado para las 17.30 horas en el Salón Blanco, estará encabezado por el presidente Javier Milei y marca un reordenamiento clave en la administración de La Libertad Avanza tras la salida de Manuel Adorni.
Orrego acompañará a Santilli en la asunción como jefe de Gabinete
El gobernador de San Juan integra la comitiva de 14 mandatarios provinciales que asistirá este martes al Salón Blanco.