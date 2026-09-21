Renunció Alejandro Vilches, secretario Nacional de Discapacidad por "razones personales"

Salida que se produce en un momento de definiciones para el área de discapacidad, que quedó bajo la órbita del Ministerio de Salud a partir de la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

El organismo tiene a su cargo la coordinación de políticas vinculadas con las personas con discapacidad, que incluyen las prestaciones de salud, las pensiones no contributivas, los apoyos para la vida independiente y la articulación con las provincias y otros organismos del Estado.

Esta renuncia se conoció mientras el Gobierno negocia cambios en la política de discapacidad y, en particular, en el financiamiento previsto para el sector en el Presupuesto 2027.

Su proyecto enviado por el Poder Ejecutivo planteó modificaciones sobre aspectos centrales de la legislación vigente, entre ellos el mecanismo de actualización de los valores de las prestaciones. En los últimos días, el oficialismo comenzó a negociar con bloques aliados una alternativa para modificar algunos de esos puntos y alcanzar un acuerdo en el Congreso.

Quién es Alejandro Vilches

El médico tiene una trayectoria vinculada con la gestión sanitaria, tanto en el sector público como en el sistema de seguridad social. Antes de llegar a la Secretaría Nacional de Discapacidad, el Gobierno lo había designado como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), después de la salida de Diego Spagnuolo.

Su intervención implicó una auditoría y un proceso de reorganización del organismo.

Más adelante, Vilches pasó a ocupar la conducción de la nueva Secretaría Nacional de Discapacidad, desde donde continuó con parte de esa agenda. En septiembre de este año, además, expuso ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados sobre las medidas implementadas por el Gobierno.