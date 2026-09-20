Menem reconoció que al Gobierno le faltó fuerza para comunicar sus medidas

“Todo el mundo hablaba de la ley de tierras y decía que iban a venir los extranjeros a quedarse con los recursos cuando eso nunca estuvo en el texto de la ley”, afirmó.

Menem también mencionó otros debates que, a su entender, estuvieron atravesados por interpretaciones que el oficialismo no logró revertir, entre ellos los relacionados con las universidades, el Hospital Garrahan y las políticas de discapacidad. En ese marco, responsabilizó al kirchnerismo por instalar lo que definió como una “realidad paralela”.

Consultado sobre si al Gobierno le faltó sensibilidad y tacto en algunos de esos temas, Menem rechazó esa interpretación y comparó la gestión libertaria con decisiones adoptadas durante la administración anterior.

“No hay interna en el Gobierno”

Durante la entrevista, Menem también negó que existan internas dentro de La Libertad Avanza y relativizó las diferencias que puedan surgir entre los funcionarios que participan de la toma de decisiones.

“En la mesa en la que se toman las decisiones, a veces lo que yo digo está bien, y a veces no me dan ni bola. No hay interna en el Gobierno, pero si eso es una interna, bienvenida”, sostuvo.

Además, ratificó su respaldo a Javier Milei “al cien por ciento” y señaló que el principal objetivo político de La Libertad Avanza es conseguir la reelección del Presidente.

En paralelo, afirmó que el oficialismo trabaja en la construcción de acuerdos electorales en cada distrito, de cara a los próximos comicios.