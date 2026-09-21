"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > adolescente

Un adolescente murió apuñalado tras una gresca en una fiesta privada

El hecho ocurrió en Pocito. La víctima y su hermano habrían sido emboscados y atacados con armas blancas. Uno de ellos falleció y el otro pelea por su vida.

Una aparente gresca durante una fiesta privada de menores terminó en tragedia durante la madrugada en Pocito. Dos hermanos gemelos, de 17 años, habrían sido interceptados y atacados con armas blancas. Como consecuencia de la agresión, uno de ellos murió y el otro quedó gravemente herido.

El hecho habría ocurrido en una quinta ubicada sobre calle Alfonso XIII, entre Calle 13 y Calle 14, en el departamento Pocito.

Según las primeras informaciones, los dos adolescentes fueron atacados durante un episodio que habría comenzado con una pelea. Ambos sufrieron heridas provocadas por armas blancas.

Te puede interesar...

Los jóvenes ingresaron al hospital Federico Cantoni, donde recibieron las primeras asistencias. A pesar de ello, uno de los hermanos murió como consecuencia de las lesiones en el tórax, mientras que el otro permanece gravemente herido.

Tras conocerse el hecho, la Policía puso en marcha un operativo para intentar identificar y localizar a los responsables de la agresión.

Temas

Te puede interesar