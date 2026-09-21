Una aparente gresca durante una fiesta privada de menores terminó en tragedia durante la madrugada en Pocito. Dos hermanos gemelos, de 17 años, habrían sido interceptados y atacados con armas blancas. Como consecuencia de la agresión, uno de ellos murió y el otro quedó gravemente herido.
Un adolescente murió apuñalado tras una gresca en una fiesta privada
El hecho ocurrió en Pocito. La víctima y su hermano habrían sido emboscados y atacados con armas blancas. Uno de ellos falleció y el otro pelea por su vida.