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Omega, Pijama Party y más de 30 artistas en el Festi Joven 2026

El Parque de Mayo es el punto de encuentro en San Juan para celebrar el Día del Estudiante y de la Juventud. La grilla incluye tres escenarios en simultáneo con música en vivo, peña folclórica, expresiones urbanas y la presentación estelar de Omega y Pijama Party.

San Juan celebra el Día del Estudiante y de la Juventud con una nueva edición del Festi Joven 2026 en el Parque de Mayo. El evento cuenta con tres escenarios desplegados en diferentes sectores del predio, reuniendo a decenas de artistas sanjuaninos de rock, pop, cumbia, cuarteto, folclore y cultura urbana.

Las actividades se ponen en marcha a las 16:00 horas en los escenarios de La Peña y el Espacio Urbano, mientras que a las 17:00 arrancan los shows en el Escenario Mayor, con espectáculos continuados hasta cerca de la medianoche. En el anfiteatro principal se presentarán bandas de gran trayectoria como Omega, liderada por los hermanos Flores, y el grupo de cumbia pop Pijama Party, junto a talentos emergentes de la provincia.

Por su parte, La Peña ofrece una variada grilla de folclore, malambo y tango con la presencia de Giselle Aldeco y agrupaciones locales. A su vez, el Espacio Urbano concentra las tendencias juveniles con batallas de tags, exhibiciones de skate en el skatepark, shows de trap, Kpop y sets de música electrónica, convirtiendo al Parque de Mayo en el epicentro festivo del 21 de septiembre.

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