San Juan celebra el Día del Estudiante y de la Juventud con una nueva edición del Festi Joven 2026 en el Parque de Mayo. El evento cuenta con tres escenarios desplegados en diferentes sectores del predio, reuniendo a decenas de artistas sanjuaninos de rock, pop, cumbia, cuarteto, folclore y cultura urbana.
Omega, Pijama Party y más de 30 artistas en el Festi Joven 2026
El Parque de Mayo es el punto de encuentro en San Juan para celebrar el Día del Estudiante y de la Juventud. La grilla incluye tres escenarios en simultáneo con música en vivo, peña folclórica, expresiones urbanas y la presentación estelar de Omega y Pijama Party.