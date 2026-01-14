El calor volvió a hacerse sentir con fuerza este martes en San Juan y, una vez más, la provincia apareció entre los puntos más calurosos del país. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 18 horas el territorio sanjuanino se ubicó en el tercer puesto del ranking nacional, con 36,6°C y una humedad del 27%.
Desde enero, San Juan entre las cinco localidades más calientes
San Juan volvió a ubicarse entre las provincias con mayor temperatura del país y, desde que comenzó el año, se mantiene de manera sostenida entre los primeros puestos del ranking nacional.