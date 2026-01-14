"
Desde enero, San Juan entre las cinco localidades más calientes

San Juan volvió a ubicarse entre las provincias con mayor temperatura del país y, desde que comenzó el año, se mantiene de manera sostenida entre los primeros puestos del ranking nacional.

El calor volvió a hacerse sentir con fuerza este martes en San Juan y, una vez más, la provincia apareció entre los puntos más calurosos del país. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 18 horas el territorio sanjuanino se ubicó en el tercer puesto del ranking nacional, con 36,6°C y una humedad del 27%.

Este registro no fue un hecho aislado. Desde que comenzó el año, San Juan se mantiene de manera constante entre los primeros cinco lugares del listado que elabora el SMN, con varias jornadas en el podio de temperaturas, una tendencia que confirma la intensidad del verano y la persistencia de las altas marcas térmicas.

En el primer lugar del ranking de este martes se posicionó Tartagal, en la provincia de Salta, donde el termómetro alcanzó los 38,4°C, con una humedad del 25%. El segundo puesto fue para Viedma, en Río Negro, que registró 37,9°C y una humedad del 16%.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la jornada en San Juan comenzará a cerrar con una temperatura cercana a los 30°C. Además, el SMN anticipa probabilidades de lluvia de hasta el 40% durante la noche, con viento leve del sector norte, a unos 12 km/h.

Mientras tanto, el calor sigue siendo protagonista y San Juan continúa, día tras día, entre las provincias donde el verano se siente con más fuerza.

