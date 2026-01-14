Desde enero, San Juan entre las cinco localidades más calientes

Este registro no fue un hecho aislado. Desde que comenzó el año, San Juan se mantiene de manera constante entre los primeros cinco lugares del listado que elabora el SMN, con varias jornadas en el podio de temperaturas, una tendencia que confirma la intensidad del verano y la persistencia de las altas marcas térmicas.

En el primer lugar del ranking de este martes se posicionó Tartagal, en la provincia de Salta, donde el termómetro alcanzó los 38,4°C, con una humedad del 25%. El segundo puesto fue para Viedma, en Río Negro, que registró 37,9°C y una humedad del 16%.