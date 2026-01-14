"
Choque entre un auto y una camioneta en Ruta 40: una mujer asistida

Un choque entre un auto y una camioneta en Ruta 40 y Calle 12 provocó demoras en el tránsito. Una mujer fue asistida en el lugar tras sufrir una crisis nerviosa.

Un siniestro vial se registró este miércoles por la tarde en el departamento Pocito, en la intersección de Ruta 40 y Calle 12, un cruce con semáforos en funcionamiento. Como medida preventiva, el tránsito permaneció interrumpido mientras trabajaban los servicios de emergencia y personal policial.

De acuerdo a los primeros datos, el hecho ocurrió luego de las 19 horas, en momentos en que las condiciones climáticas eran adversas por la lluvia, un factor que podría haber influido en la maniobra. En ese contexto, un Volkswagen Gol impactó desde atrás a una camioneta Toyota Cross, lo que provocó importantes daños materiales, especialmente en el frente del auto y en uno de los laterales de la camioneta.

En cada vehículo viajaba únicamente su conductor. Producto del impacto, una mujer fue asistida en el lugar, ya que presentó traumatismos leves y una crisis nerviosa. La primera atención fue brindada por una auxiliar de enfermería que se encontraba en la zona, hasta la llegada del personal correspondiente. No se informaron lesiones de gravedad.

Personal policial de la jurisdicción realizó las tareas de rigor y ordenó el tránsito en el sector, mientras que tomó intervención la UFI de Delitos Especiales, que trabaja para establecer con precisión las circunstancias del choque y las responsabilidades.

Desde las autoridades solicitaron precaución al circular por la zona, ya que el tránsito se vio afectado durante varios minutos por las pericias y la asistencia en el lugar.

