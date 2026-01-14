Un siniestro vial se registró este miércoles por la tarde en el departamento Pocito, en la intersección de Ruta 40 y Calle 12, un cruce con semáforos en funcionamiento. Como medida preventiva, el tránsito permaneció interrumpido mientras trabajaban los servicios de emergencia y personal policial.
Choque entre un auto y una camioneta en Ruta 40: una mujer asistida
Un choque entre un auto y una camioneta en Ruta 40 y Calle 12 provocó demoras en el tránsito. Una mujer fue asistida en el lugar tras sufrir una crisis nerviosa.