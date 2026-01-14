Choque entre un auto y una camioneta en Ruta 40: una mujer asistida

De acuerdo a los primeros datos, el hecho ocurrió luego de las 19 horas, en momentos en que las condiciones climáticas eran adversas por la lluvia, un factor que podría haber influido en la maniobra. En ese contexto, un Volkswagen Gol impactó desde atrás a una camioneta Toyota Cross, lo que provocó importantes daños materiales, especialmente en el frente del auto y en uno de los laterales de la camioneta.

En cada vehículo viajaba únicamente su conductor. Producto del impacto, una mujer fue asistida en el lugar, ya que presentó traumatismos leves y una crisis nerviosa. La primera atención fue brindada por una auxiliar de enfermería que se encontraba en la zona, hasta la llegada del personal correspondiente. No se informaron lesiones de gravedad.