Santiago Peña quedó al borde de la destitución en Paraguay, en medio de una crisis política y financiera desatada por la intervención de Ueno Bank. El mandatario presentó su renuncia el jueves, pero el Congreso no llegó a aceptarla y el Senado inició este viernes el juicio político en su contra.
El Congreso de Paraguay destituyó a Santiago Peña y asumió Alliana
La crisis estalló tras la intervención de Ueno Bank, entidad vinculada comercialmente al mandatario. La Fiscalía también lo incorporó a investigaciones penales por presuntas irregularidades.