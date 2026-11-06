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El Congreso de Paraguay destituyó a Santiago Peña y asumió Alliana

La crisis estalló tras la intervención de Ueno Bank, entidad vinculada comercialmente al mandatario. La Fiscalía también lo incorporó a investigaciones penales por presuntas irregularidades.

Santiago Peña quedó al borde de la destitución en Paraguay, en medio de una crisis política y financiera desatada por la intervención de Ueno Bank. El mandatario presentó su renuncia el jueves, pero el Congreso no llegó a aceptarla y el Senado inició este viernes el juicio político en su contra.

La crisis comenzó luego de que el Banco Central de Paraguay dispusiera un procedimiento de resolución sobre Ueno Bank, una entidad digital que tenía cerca de tres millones de clientes. La medida dejó temporalmente congelados depósitos y generó preocupación entre ahorristas, trabajadores y organismos públicos que tenían fondos en el banco.

Peña quedó bajo cuestionamiento por sus vínculos comerciales previos con el grupo empresario relacionado con la entidad. La oposición lo acusó de presuntos conflictos de intereses, interferencia en los controles regulatorios y utilización de fondos previsionales. El presidente negó las acusaciones.

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La Cámara de Diputados aprobó el pedido de juicio político por mal desempeño de funciones y trasladó la acusación al Senado, que debía actuar como tribunal. Durante la jornada, el mandatario solicitó más tiempo para preparar su defensa, pero el pedido fue rechazado.

En paralelo, la Fiscalía paraguaya incorporó a Peña a investigaciones penales relacionadas con el escándalo bancario. Sin embargo, hasta la información disponible, no se confirmó una orden de detención contra el presidente.

El vicepresidente Pedro Alliana aparece como eventual sucesor si se formaliza la salida de Peña. No obstante, su asunción tampoco estaba confirmada al momento de los reportes disponibles.

La crisis de Ueno Bank también derivó en investigaciones sobre directivos de la entidad y exfuncionarios, mientras miles de clientes aguardaban recuperar el acceso a sus depósitos.

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