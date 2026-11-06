La Conmebol, afectada por la caída de Ueno Bank en Paraguay

En tanto, para la final de la Copa Libertadores que se jugará el sábado 28 de noviembre entre Estudiantes de La Plata y Palmeias, en el "Centenario" de Uruguay, los premios serán de 25 millones de dólares para el campeón de y de 7 millones para el subcampeón.

Los jugadores de Paraguay afectados por la crisis del Ueno Bank

Además de la Conmebol, varios futbolistas paraguayos con cuentas en Ueno Bank se vieron afectados por la crisis en el banco privado y hay incertidumbre sobre sus ahorros. Rogelio Delgado, presidente del gremio Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP) habló sobre el episodio y los pasos a seguir.

Al respecto, el directivo afirmó: "Nadie se imaginaba que en este tiempo pudiera pasar una cosa como esta. Estamos más que sorprendidos, preocupados por la situación. Vamos a tomar las mejores decisiones en beneficio de todo el conglomerado de futbolistas".

Asimismo, el abogado Roberto Codas anticipó que realizarán una maniobra judicial concreta: "La idea es presentar una demanda colectiva. Me parece que la forma más sencilla de obtener un resultado judicial en poco tiempo es ir todos juntos en lugar de ir por separado".

La Selección de fútbol paraguaya, por su parte, emitió un comunicado en el cual afirman que les "duele" ver a miles de familia "atravesando angustia, incertidumbre y preocupación". Además, afirman que también fueron víctimas de la situación y pidieron que la justicia actúe de manera "inmediata, transparente y sin distinción".