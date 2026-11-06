Luego de ser destituido de la presidencia, Peña quedó detenido en su casa

Cuando la fiscala Elena Fiore le notificó que quedaba detenido, Peña respondió: “Me voy a someter al proceso”.

La disposición establece que Peña permanezca bajo detención domiciliaria hasta ser puesto a disposición del Ministerio Público, específicamente de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción.

La investigación está relacionada con presuntas irregularidades financieras vinculadas con Ueno Bank y contempla una causa por presunta lesión de confianza.

La detención constituye una medida procesal y no implica una condena penal. La Fiscalía deberá avanzar con la investigación para determinar las responsabilidades del exmandatario en el escándalo financiero.El procedimiento se produjo durante una jornada de cambios institucionales en Paraguay. Después de que el Senado resolviera destituir a Peña mediante un juicio político, Pedro Alliana asumió la Presidencia en una ceremonia realizada en el Congreso Nacional.

La crisis de Ueno Bank derivó así en una investigación penal que alcanzó al expresidente, quien ahora permanece bajo detención domiciliaria mientras avanza el proceso judicial.