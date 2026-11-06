Santiago Peña fue detenido este viernes por la noche en su domicilio de Paraguay, pocas horas después de ser destituido de la Presidencia. La orden fue ejecutada por agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades financieras vinculadas con el colapso de Ueno Bank.
Luego de ser destituido de la presidencia, Peña quedó detenido en su casa
El expresidente paraguayo quedó bajo arresto domiciliario por orden del Ministerio Público, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades financieras vinculadas con Ueno Bank.