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Nuevas reglas en Casa Rosada: medios vetados, más controles y menos circulación

Tras diez días de cierre, el Gobierno reabrió la sala de prensa con nuevos controles, accesos restringidos y limitaciones que modifican el trabajo diario de los periodistas acreditados.

La sala de prensa de la Casa Rosada volvió a funcionar este 4 de mayo, pero bajo un esquema de controles reforzados y restricciones de circulación que modifican de manera directa la dinámica de trabajo de los periodistas acreditados.

El nuevo protocolo establece que los cronistas deben ingresar exclusivamente por Balcarce 78, una puerta lateral del edificio, con DNI y credencial obligatoria. En ese acceso se implementó un sistema de seguridad más estricto, que incluye escáneres y detectores manuales de metales, además de mayor presencia de efectivos en el recorrido hacia la sala.

En paralelo, quedó sin efecto el ingreso habitual por Balcarce 24, que funcionaba antes del cierre dispuesto el 23 de abril. También se eliminó el sistema de registro por huella dactilar que se utilizaba para habilitar el acceso.

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Uno de los puntos más cuestionados es la restricción en la circulación interna. Los periodistas ya no pueden desplazarse por sectores clave del edificio ni acceder al balcón del primer piso, desde donde se observaba el movimiento en áreas centrales. Además, los vidrios que daban al Patio de las Palmeras fueron cubiertos, lo que impide visualizar ingresos y salidas de funcionarios.

Desde distintos sectores del periodismo acreditado señalaron que las nuevas condiciones fueron comunicadas de manera informal y remarcaron que el esquema reduce la posibilidad de observar la actividad oficial dentro del edificio.

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En esa línea, el periodista Fabián Waldman advirtió que quienes históricamente transitaban los pasillos de la sede gubernamental “ya no pueden hacerlo” y cuestionó el alcance del operativo de seguridad.

También se registraron situaciones de conflicto con acreditaciones: algunos trabajadores de medios nacionales, pese a contar con permisos aprobados, no pudieron ingresar en la primera jornada bajo el nuevo esquema.

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El endurecimiento de las condiciones se da en un contexto de tensión entre el gobierno de Javier Milei y el periodismo, tras el cierre inédito de la sala durante once días y denuncias oficiales vinculadas a presunto espionaje.

En este escenario, la reapertura no implicó una normalización plena, sino la implementación de un sistema más restrictivo que redefine el acceso a la información dentro de la Casa Rosada.

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