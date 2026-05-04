San Juan Cerca llegará a Sarmiento, Caucete y Albardón, junto con el tren de Capital Humano

Está previsto que en lugar de un solo día como suele ejecutarse cada San Juan Cerca, esta vez abarque de lunes a viernes. Así es que, del 4 al 8 de mayo, las prestaciones se brindarán en la plataforma de la estación ubicada en La Laja y Nacional, en Albardón. Del 11 al 15 de mayo, en Media Agua, Sarmiento y del 18 al 22 y del 26 al 29 de mayo, en la estación de trenes de Caucete. La atención será de 8 a 13:30 horas.

Los interesados sólo deberán acercarse y llevar sus DNI y fotocopias de los mismos u otros documentos requeridos para los distintos trámites puntuales, tanto a nivel provincial como nacional. La atención se realizará por demanda espontánea, no hay que sacar turnos. Salvo algunos trámites del Renaper -por los que hay que abonar- el resto no tiene costos. Inclusive hay ciertas gestiones para las que hay cupo, especialmente las de los consultorios médicos que trae Nación.

Según detalló Nathalia Sánchez, directora de Políticas para la Equidad -el organismo que coordina estos operativos- se podrá hacer todo tipo de trámite y consulta relacionado con los ministerios y secretarías de Estado y organismos: Familia y Desarrollo Humano, Salud; Gobierno; Producción, Trabajo e Innovación; Economía, Finanzas y Hacienda; Educación; Turismo, Cultura y Deporte; Infraestructura, Agua y Energía; además de las secretarías de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la de Seguridad y Orden Público. Además, estarán el EPRE y OSSE.

En este marco, los días 4 y 5 de mayo, habrá un curso de manipulación de alimentos para quienes están interesados en obtener o renovar para los próximos 3 años, el carnet habilitante para el trabajo gastronómico, en cualquiera de sus etapas y roles (desde la preparación de alimentos hasta el servicio de mozo o bachero, entre otros). Será en el Camping Las Moras (ubicado en Italia 1247, entre Santiago del Estero e Ignacio de la Roza, en Albardón). Las personas que necesiten cumplimentar ese requisito para sus emprendimientos deben presentarse antes de las 9:30 horas, las dos fechas consignadas. Este curso es para mayores de 18 años que ya hayan iniciado sus iniciativas laborales o estén en proceso de comenzar. La asistencia es obligatoria ambas jornadas, ya que luego de la capacitación acerca del contenido basado en el Código Alimentario Argentino, hay que rendir un examen.

Mientras que en la formación de vagones del Tren de Capital Humano se podrán realizar puntualmente consultas y estudios médicos específicos como mamografías (que se entregan informadas), radiografías generales, fonoaudiología, además del laboratorio oftalmológico para la revisación de la vista, la toma de parámetros y en caso de ser necesarios, la confección de lentes con la graduación requerida. El servicio oftalmológico del programa “Ver para ser Libres” es sólo para niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. Además consultas de Pediatría, Clínica Médica, Enfermería y Vacunación. También se podrán hacer gestiones de Anses y Renaper (DNI).

A su vez, Nación, refuerza los operativos con un vagón cultural, dónde se generan acciones recreativas, educativas y culturales, con una biblioteca y un microcine gestionado por la Biblioteca Nacional Argentina Mariano Moreno y la Biblioteca del Congreso de la Nación, entre otras propuestas.

Esta es la segunda vez que se hace un operativo semejante. Durante la primera edición, entre junio y julio del 2025, más de 12.800 personas recurrieron a estas iniciativas y resolvieron alrededor de 20.000 gestiones de toda índole.